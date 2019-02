Sin Messi, Barcelona también le ganó a Real Madrid

En pocos días, Barcelona recibirá a Real Madrid y la gran pregunta es si Messi podrá estar en cancha. Si bien hoy se conocerán los estudios, Valverde puede decidir no arriesgar a Messi por lo que la Pulga se perdería el partido ante Real Madrid, algo que no sería la primera vez que ocurre. En los clásicos en los que estuvo ausente, al Barsa le fue bien. En la temporada 2015-16, Messi reapareció ante Real después de casi ocho semanas, aunque no lo hizo de titular. Entró en el complemento cuando ya el blaugrana se imponía 3-0 en el Bernabeu. El otro antecedente, el más reciente, ocurrió esta misma temporada en el derby por la Liga disputada en el Camp Nou. Allí Messi dijo ausente debido a una fractura del radio del brazo derecho sufrida en el partido ante Sevilla, jugado poco antes de recibir al Madrid. Ese día, Barcelona pasó de la desilusión inicial a la euforia absoluta ya que terminó goleando 5-1 al conjunto madrilista, resultado que desencadenó en la salida de Julen Lopetegui como DT del conjunto blanco.



