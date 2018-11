Sin margen de error

Newell's no tiene más espacio para resignar si no quiere sufrir. Hoy está en una situación incómoda, con un DT que se fue por su pésimo andar (De Felippe) y que lo dejó en la misma posición en que lo agarró. Le hizo más mal que bien. También, es cierto, a su favor hay que decir que los jugadores que llegaron no fueron refuerzos. Apenas si engrosaron el plantel, pero él aceptó esa situación y, por lo tanto, no tenía excusas. Como si fuera poco, en una decisión insólita de la AFA en la semana recibió otro revés y le quitaron los puntos que le habían otorgado hace un tiempo. Todo para atrás. Esta noche se presentará ante Patronato en un Coloso exigente y preocupado. No sólo por el presente sino por el futuro. Porque Ñuls ya no sólo debe preocuparse por el funcionamiento, sino de la suma de puntos para engrosar el promedio y no padecer a futuro. Si hay una palabra que nadie quiere escuchar en el mundo leproso es "descenso". Y para erradicarla ni la CD ni los jugadores ni el DT que se haga cargo deben cometer errores. Ya no tienen margen.

