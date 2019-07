Sin lugar para excusas

El tiempo de espera y armado llega a su final, aunque Central y Newell's _como muchos otros equipos_ aún no terminaron de conformar a pleno el plantel que pretenden los entrenadores Diego Cocca y Frank Kudelka, respectivamente. Tal es así que siguen reclamando a gritos algunos otros nombres. Sobre todo el DT canalla, que muestra que no está del todo conforme porque siente que le faltan cubrir determinados sectores. Pasaron tres meses de la despedida de Ñuls (el 21 de abril) cuando fue eliminado por Gimnasia de la Copa Superliga. Y algunos días menos desde que Central le dijo adiós a su aciaga participación en la Libertadores. Hubo un tiempo extenso no sólo para la preparación física y futbolística, donde ninguno de los dos entrenadores podrán recurrir a la excusa de falta de tiempo, sino también para la búsqueda de los refuerzos que necesitaban para conformar equipos competitivos. Es que este es el campeonato para levantar la penosa imagen que dejaron los dos clubes en la temporada pasada. Ni leprosos ni canallas tienen espacio para la equivocación, más allá de la “bendición” que llegará con tres descensos en vez de cuatro _patética decisión a escasos días del inicio_. Lo único certero es que tienen que levantar la producción y elevar la cosecha de puntos para no depender de nadie. Ni siquiera mendigar. Es hora de hacer las cosas bien, no cometer errores y pensar en el bien de los clubes para no sufrir a futuro. Porque lo que está en juego es la permanencia en la máxima categoría. Tres meses sin fútbol oficial. Los dirigentes tuvieron tiempo suficiente como para utilizar el ingenio y conseguir los refuerzos. Llegaron tanto a Arroyito como al Parque, aunque quizás no todos con el tiempo suficiente por lo mismo de siempre: la falta de recursos. Son tantos los temores existentes que hoy se festeja la disminución de conjuntos que van a descender.