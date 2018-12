Sin Leonas, quizás con un león

La órbita de la Pro League, el nuevo certamen que pondrá en marcha el año que viene la Federación Internacional de Hockey (FIH) como gran apuesta de su deporte, depositará a Las Leonas nuevamente en Rosario para ser locales. Y por primera vez hará que la ciudad reciba también a Los Leones, campeones olímpicos. Será por el lapso de tres fechas, que se extenderán entre el 31 de marzo y el 14 de abril. También será un 2019 de emociones fuertes en casa, pero con el sabor amargo de lo que viene ocurriendo hace ya varias temporadas. En Las Leonas no hay una jugadora convocada desde 2015, en Los Leones sólo hay un jugador nacido en la Cuna de la Bandera con chances de estar. Demasiado poco para una ciudad que se jacta de haber alimentado a los seleccionados nacionales durante tanto tiempo y que vio nacer, nada menos, que a la mejor jugadora del mundo, Luciana Aymar. Sólo una verdadera y profunda autocrítica puede esbozar la conclusión de por qué Rosario no aporta jugadores al mayor. O por qué no son tenidos en cuenta.

Hay una cosa que es una obviedad: las listas son exclusividad de los entrenadores. Eso es incontrastable. Pero hay algo que sucede cada vez que se anuncian los jugadores para tal o cual torneo y es que, sobre todo, a partir del uso de las redes sociales son miles los que pueden opinar acerca de los gustos. Por qué está determinado jugador o jugadora. Por qué sigue aquella o aquel. Quién está de más. Quién falta. El hockey no está exento de esta especie de futbolización de todo y la gente que lo sigue opina. Con argumentos o sin. Pero se expresa. Lo llamativo es que últimamente cuando sale una lista nadie reclama por algún nombre rosarino. Es decir, no da la sensación de que falten jugadores de la ciudad. ¿No hay nadie que descolle que se esté quedando afuera el sistema? Parece que no. Se insiste en la necesidad de autocrítica. ¿No hay talentos? ¿Hay, pero no se los mira? ¿Hay y se los ayuda en un posible camino al seleccionado mayor? ¿O no se los ayuda? ¿Hay planes para esto? Intrigas.

Lo cierto es que la última jugadora en vestir oficialmente la camiseta de Las Leonas fue Luciana Aymar. Aunque a Luciana ni siquiera se la puede considerar un proyecto, lo de ella fue absolutamente innato. Detrás de Lucha le tocó a Sofía Villarroya, en 2015, ponerse la albiceleste en una gira por Bélgica, pero después no tuvo más oportunidades. Y detrás de Villarroya nadie más de acá en el mayor. De hecho, Carlos Retegui, quien volvió al seleccionado femenino, dio recientemente la nómina de Leonas 2019 en la que se ratifica esta tendencia.

En Los Leones la presencia local estuvo fuertemente marcada por un emblema del seleccionado masculino, Manuel Brunet, medallista Mundial y Olímpico, quien el año pasado quedó definitivamente afuera por diferencias con Carlos Retegui, entonces entrenador. El polifuncional jugador surgido en Uni tuvo después un acercamiento al nuevo cuerpo técnico encabezado por Germán Orozco, pero la vuelta no prosperó. Hoy el único jugador rosarino con chances de vestir la camiseta de Los Leones en 2019 (en la Pro League) es Nicolás Acosta. Y así se lo confirmó el propio Orozco a Ovación ayer (pese a que no oficializó la lista). Quizás no lo llame para las primeras fechas, sí más adelante. El Tero, que esta temporada la rompió con la camiseta de Jockey quedándose con varios premios individuales a nivel local o nacional, conoce las exigencias de los seleccionados porque jugó un Mundial Junior, pero sabe que el camino en el mayor es aún más arduo y complicado.

Hoy por hoy Rosario y específicamente la Asociación del Litoral no pueden contabilizar muchos logros de este tipo. Fue un gran orgullo el bronce conseguido por Santiago Micaz (Universitario) con Los Leoncitos en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018 y también los primeros tests matches de Martina Gabutti (GER) con Las Leoncitas, en Tucumán, en junio, ante EEUU. Pero lejos se está de ser esa fuente de los seleccionados mayores.

En fin. Entre el 31 de marzo y el 14 de abril Leonas y Leones estarán en Rosario. Serán locales en el marco de la tan anunciada Pro League (partidos de ida y vuelta entre los mejores equipos del mundo hasta mitad de año). Vendrán China, Inglaterra y Nueva Zelanda para jugar con Las Leonas y España, Inglaterra y Nueva Zelanda para disputar con Los Leones. El Estadio Mundialista Luciana Aymar seguramente responderá y lucirá a pleno para la ocasión. Como siempre con las chicas por primera vez con los chicos. Y allí radicará su absoluta localía. Toda la que hoy tiene con los seleccionados mayores.