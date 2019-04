Sin la presión del promedio

Al fin un partido en el que la calculadora no estará presente. Un juego que no condicionará al futuro, que no tiene nada que ver con la lucha por no descender por culpa de ese bajo promedio que aparecerá en la próxima temporada 2019/2020. El rival tendrá mucho que ver con lo que vendrá. Por que es nada menos que Gimnasia, el que arrancará a la par de Newell's en el último lugar de esos "malditos" promedios. Sin embargo, la de esta noche es otra historia. Una nueva. Más que nada, un extra que se fabricó en la AFA para que los equipos no queden parados hasta después de la Copa América de junio/julio en Brasil. Claro, para que ello se concrete, para que los rojinegros tengan una permanencia deben avanzar llaves y esta primera que se les presenta ante el equipo platense no aparece tan complicada. Encima, porque es con eliminación a doble partido, juegan el primero esta noche en el bosque y definirán el domingo 21 en el Coloso. Después empezarán las complicaciones, porque en la siguiente instancia espera el subcampeón Defensa y Justicia, el equipo de Beccacece, el DT al que Newell's quiere seducir.

Claro, esa será otra cuestión. La de esta noche es más sencilla. Se trata de lograr un buen resultado. Sólo eso. O no tanto. Porque la historia (ver aparte) marca que a los leprosos les cuesta hacer goles y ganar en La Plata.

Sin embargo, tanto no preocupará este juego. Igual, no quiere decir que no importe.

Newell's debe tomar esta Copa de la Superliga como un buen banco de pruebas, como un trampolín para proyectar lo que vendrá. Para consolidar a jugadores, darles quizás las últimas chances a otros para tenerlos o no en consideración para la temporada que se avecina. También para que los hinchas encuentren en sus futbolistas una respuesta que los entusiasme, más allá de que se sabe (y es necesario) que arribarán refuerzos de peso.

Mirando a mañana juegan hoy. Con el Gato Formica afilando las uñas para ser el 10 que Newell's necesita de referencia y en sociedad con la Fiera Rodríguez. Y con Alan Aguerre gigante en el arco. Son los tres titulares indiscutidos.

No hay más. Tal vez Cacciabue, si no aparece una oferta porque es el más "vendible", y Rivero.

Por eso esta competencia debe ser de consolidación, para Nadalín y Ferroni, también para el Mellizo Alexis. Y a los pibes que estarán en el banco esperando chances como Freytes, Requena, Enzo Cabrera y Nicolás Castro, entre otros.

Mientras que hoy vuelve Callegari a la zaga (por el lesionado Fontanini, que se perderá los dos partidos con el tripero) buscando recuperarse de aquel muy mal partido con Talleres. Lo hará con un Paredes que pinta para ir despidiéndose, salvo que la rompa. Y también estará Leal aportando experiencia y si es posible gol.

Todo en un partido sin la presión del promedio, un oasis en época de crisis.

Lleva cuatro sin convertir en el Bosque

El último gol rojinegro en el Bosque platense fue el 29 de abril de 2011, en la última victoria: lo conquistó Claudio Bieler a los 81' para el 2-1 en el Clausura 2011, luego de que el Flaco Schiavi igualara con un penal a los 75' tras la apertura del Mellizo Guillermo Barros Schelotto a los 33'.

Tras ese cotejo Newell's visitó 4 veces a Gimnasia y no convirtió: 3 derrotas y un empate.

La lepra perdió 3-0 en la 2ª fecha del torneo Final 2014. Luego igualó sin tantos en la 11ª jornada del 2015.

En la primera Superliga volvió a caer, entonces por 2 a 0. Y hace tres jornadas se volvió con las manos vacías por el gol agónico de los triperos convertido por Tijanovich.

Sin embargo, la actual no es la peor racha leprosa visitando a Gimnasia, ya que estuvo 14 sin ganar (13 derrotas y un empate, 0-0 en el Clausura 99), desde el 1-0 con gol de Arnaldo Sialle en la temporada 88/89 hasta el 2-0 en el Apertura 2003, con goles de los colombianos Julián Vásquez y Jairo Patino.

En cambio, de local ante el Lobo, Newell's lleva 7 sin perder, con 6 triunfos y un empate.