Sin dinero y ahora con escasa ayuda

No es ninguna novedad que las cuentas de Newell's están en rojo, pero la mayor preocupación en el ámbito judicial es que las complicaciones podrían incrementarse con el paso de las semanas y/o meses. "El dinero que ingresa no es suficiente para saldar todos los compromisos inmediatos", reflexionan desde Tribunales, preocupados en cubrir no sólo los sueldos sino ponerse al día con las cargas sociales, entre otras cuestiones. A todo esto se le debe sumar que pedir ayuda económica a través de créditos será una empresa compleja porque la confianza será difícil recuperarla. La notificación judicial que emitió el juez Fabián Bellizia la semana pasada impidiendo el pago de algunos mutuos no hizo otra cosa que ahuyentar a aquellos potables prestamistas, más allá de los intereses que pudieran cobrar. Quién podrá ayudar económicamente a una entidad con la tesorería "parcialmente" intervenida, con una dirigencia dividida y con escasos valores como para concretar una transferencia importante. De ahí que recurre al bono como para recaudar algo.

¿Cuál es la salvación para capear la situación? Una buena transferencia y con un ingreso importante de dólares que sirvan de colchón para transitar el segundo semestre, además de saldar diferentes deudas contraídas. Más aún cuando al final de la Superliga la gran mayoría de los jugadores que llegaron para reforzar lo hicieron a préstamo y se les terminan los vínculos. Ergo, la dirigencia deberá salir a la búsqueda de otros nombres para completar el plantel de Omar De Felippe y equilibrarlo con juveniles de las inferiores.

En el medio de este panorama el presidente de Newell's, Eduardo Bermúdez, declaró que irán a la búsqueda de Maximiliano Rodríguez, quien quiere cumplir el sueño de retirarse del fútbol con la camiseta de Newell's. Por supuesto que ese será el ancho de espadas con el que contará la dirigencia si logra el acuerdo que intentarán cerrar. Claro que no será suficiente, porque deberá estar rodeado de buenos futbolistas para, al menos, lograr una mejor campaña que la presente.

El magistrado hace de la etapa de Jorge Riccobelli, quien fue presidente interino por el estado de salud de Guillermo Lorente, que reclama a gritos la venta de "al menos dos futbolistas por año". Eso no se logró y de ahí comenzó la importante deuda posparaguas judicial que padece la entidad del Parque. La última operación importante fue la de Ezequiel Ponce en enero de 2016 a Roma por 4,7 millones de euros por el 80 por ciento del pase (los italianos tienen plazo hasta diciembre de este año para adquirir el 20 restante por dos millones de euros). De ahí a la fecha apenas pudo transferir o prestar determinados futbolistas a un precio que sólo sirvieron para ir afrontando deudas.