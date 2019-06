Sin copa y sin recambio

Si el partido de ayer fue una evaluación de jugadores a tener en cuenta para el plantel de la próxima temporada, el resultado estuvo lejos de lo esperado. Ni los que tenían mayor trayectoria ni los juveniles con escaso o ningún recorrido en primera entregaron señales positivas. El nuevo entrenador Frank Kudelka, que finalmente no fue a ver el partido, difícilmente rescate una buena imagen. La consecuencia del flojo nivel de unos y otros fue la eliminación de Newell's de la Copa Santa Fe en los octavos de final ante el Sportivo Las Parejas de Gustavo Raggio, que con orden y entusiasmo se lo ganó por 4 a 3 en definición por penales, luego de igualar 0 a 0 en el tiempo reglamentario. El próximo rival del vencedor será Porvenir Talleres de Villa Constitución.

La preocupación de Newell's es que varios de sus futbolistas que tienen partidos en primera, más allá de que no hayan logrado continuidad, no fueron capaces de sobresalir. Lo peor es que pasaron desapercibidos y cuesta imaginar que vayan a tener muchas más oportunidades para ser considerados en el equipo principal que preparará Kudelka para la Superliga 2019/2020.

Parece lejana, aunque no haya pasado tanto, la irrupción prometedora de Joaquín Torres. El zurdo que sorprendía apenas surgió con sus gambetas fue una sombra, intentando eludir a todo lo que encontraba a su paso sin sentido, para terminar perdiéndola. Fue tan pálido su juego que terminó reemplazado. Francisco Fydriszewski en cambio permaneció hasta el final, aunque anduvo tan desacertado como su compañero. No hizo pesar su oficio y quedó deglutido por los zagueros centrales del rival. Encima le atajaron el disparo en la definición por penales.

Stéfano Callegari fue otro que no estuvo a la altura. Acostumbrado a luchar cuerpo a cuerpo contra atacantes de mayor prestigio, esa experiencia no la hizo valer contra futbolistas de menor trayectoria.

Para Denis Rodríguez era una buena ocasión de exponer lo que sabe con la pelota y conducir al equipo. Pero no cumplió, al margen de un par de disparos que fueron con lo poco que inquietó la lepra.

Ni Torres, Fydriszewski, Callegari y Denis le enviaron un mensaje a Kudelka de que son alternativas potables. El único que aprobó fue Nicolás Temperini, que hoy aparece por detrás de Alan Aguerre y Nelson Ibáñez para custodiar el arco.

Mientras que los pibes en los que hay esperanzas de que en el futuro sean un recambio, al menos ayer demostraron que es imprescindible llevarlos de a poco. En esta lista se incluye a Facundo Pardo, Alan Luque y Juan Pablo Freytes. Algo parecida es la situación de Julián Marcioni y Juan Manuel Requena.

Lo que quedó ayer en evidencia es que no hay un futbolista surgido de abajo que puedan imaginarse entrando ya mismo de titular.

Algunos de los pocos alicientes fueron las irrupciones de los pibes Manuel Llano y Luciano Cingolani en el segundo tiempo. Obviamente, todavía no están para mandarlos a primera.

A Frank Kudelka le deber haber costado sacar algo en limpio. No hubo ninguno que demostrara que está para pelear un puesto en primera. El DT no fue ayer al estadio, como se preveía. Sí estuvieron sus colaboradores Raúl Armando y Martín Cicotello, aparte del coordinador de juveniles Enrique Borrelli. La conclusión que seguramente se llevaron todos ellos no fue alentadora.