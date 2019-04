Sin clásico en la primera fase

La Copa de la Superliga no tendrá clásico en el comienzo. Central perdió ayer y entonces no se cruzará con Newell's. Al canalla le tocará Aldosivi, el lunes 15 de abril en el Gigante y una semana después, el lunes 22, en Mar del Plata. En tanto, Newell's jugará contra Gimnasia en el bosque platense y luego en el Coloso. En un principio estos partidos serán el viernes 12 y el viernes 19, aunque puede modificarse. Es que el mismo día de ese primer duelo también jugarán en La Plata Estudiantes y Banfield Habrá que esperar qué se resuelve. En un principio todos los encuentros de los conjuntos rosarinos están programados a las 21.10.

Más allá de las declaraciones de ocasión, de las supuestas ganas de jugar un clásico, es un alivio para ambos clubes rosarinos no cruzarse en la Copa de la Superliga. No tenía sentido agregarle otra preocupación a las enormes que ya tienen Newell's y Central. Una derrota frente al eterno rival es un golpe duro que hoy ninguno tiene margen para asimilar. Para las autoridades de seguridad de la provincia también es un respiro no tener que organizar operativos de seguridad de la envergadura que requiere el partido de la ciudad.

La chance de que se juegue el clásico en la primera fase dependía de una victoria de Central frente a Independiente que dejara al conjunto auriazul en la 18ª posición en la tabla, teniendo entonces que medirse con el equipo que terminó 15º, que fue Newell's, tras empatar el sábado con Banfield en la cancha del Taladro. Pero el equipo de Diego Cocca fue derrotado y entonces no se encontrará con los dirigidos por Héctor Bidoglio.

La única posibilidad de que los equipos rosarinos se vean frente a frente es si acceden a la final.

Newell's visitará a Gimnasia el viernes 12. Como un rato antes, a las 19, Estudiantes jugará en La Plata frente a Banfield es improbable que haya chances de garantizar la seguridad de ambos encuentros. Entonces, uno de los dos partidos se correrá para el sábado 13 o el domingo 14. La revancha también se modificará.

Newell's tiene un antecedente reciente con su futuro adversario en la copa. Hace tres semanas jugó con Gimnasia en La Plata y el lobo lo venció por 1 a 0 en tiempo de descuento, con el gol de Horacio Tijanovich. Ambos equipos tienen una particularidad: comenzarán la próxima Superliga con el peor promedio, sin contar a los dos equipos que ascenderán.

Si el conjunto rojinegro supera a Gimnasia, lo espera en la segunda fase Defensa y Justicia, conducido por Sebastián Beccacece, entrenador que interesa en el club del Parque. El Halcón de Varela inicia la competencia directamente en la segunda etapa, luego de finalizar segundo en la Superliga.

Central tiene por delante el compromiso de entresemana por la Copa Libertadores frente a Gremio en Porto Alegre. De regreso tendrá que prepararse para enfrentar a Aldosivi en el Gigante el lunes 15 de abril. Contará con tiempo para ponerse a punto para ese encuentro.

Pero la agenda será mucho más apretada la semana siguiente. Jugará con Aldovisi el lunes 22 de abril en el José María Minella, dos días antes de recibir a Universidad Católica por la Libertadores, el miércoles 24 de abril.

Esta proximidad de encuentros quizás también derive en un cambio de día del partido por la Copa de la Superliga.

El próximo- adversario de Rosario Central, si supera al Tiburón, es River Plate, cuarto puesto en la Superliga.





Lo que viene

No habrá clásico rosarino, pero si otro con una enorme historia: San Lorenzo y Huracán. El partido de ida será en el Nuevo Gasómetro y la revancha en el Tomás Adolfo Ducó. Independiente, ganador ayer ante Central y que por un puesto no quedó entre los 6 primeros que clasificaron directamente a la segunda ronda, se enfrentará con Argentinos, primero en La Paternal y luego en el estadio Libertadores de América

El calendario completo de la Superliga ya está definido hasta la final, que se jugará a partido único el 2 de junio, a las 17.45, en el estadio Mario Kempes de Córdoba. Más allá de que las fases de la Superliga ya tienen fecha, su cumplimiento depende de varias circunstancias. Por ejemplo, si Newell's clasifica a los octavos de final no podrá recibir a Defensa y Justicia el domingo 28 de abril, porque ese día son las Paso en la provincia de Santa Fe.