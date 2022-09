La escuálida ofensiva rojinegra se pareció a la del partido frente a Sarmiento. Casi que no produjo situaciones de peligro contra el conjunto de Junín, pese a tener mayor tiempo la pelota que su rival, tal cual ocurrió también en Avellaneda. Esto lleva indefectiblemente a una máxima del fútbol: mayor posesión no implica control del juego. A Newell’s no le sirvió de nada ser superior en el dominio de balón. No generó ni en uno ni en otro partido, con algunos protagonistas distintos en ambas presentaciones.

En un estadio que lleva el nombre de Ricardo Bochini, quien fuese un excelso pasador del balón, Newell’s no le hizo ningún honor. Los errores en los pases fueron moneda corriente. La mayoría de las acciones se dieron en medio de forcejeos y los arrestos individuales de Brian Aguirre (terminó con un esguince de rodilla y le harán estudios) que culminaron mal.

Cristian Ferreira apareció de titular, reemplazando a Djorkaeff Reasco, de gira con la selección ecuatoriana, y defeccionó en la tarea creativa, siendo intermitente y poco resolutivo. Juan Sforza se mostró impreciso en la distribución. Juan Garro chocó y no desniveló Juanchón García forcejeó y nunca pisó con seguridad el área del rojo. Martín Luciano, no en su mejor forma física por una fiebre de la noche anterior, trepó en contadas ocasiones por izquierda y le faltó final de jugada. Gustavo Velázquez, improvisado de lateral derecho, no aportó nada por la otra banda.

Nada que se haya mejorado con los ingresos en el segundo tiempo de Guillermo Balzi, para tratar de ganar en manejo, ni con Panchito González, para tener profundidad, ni con Armando Méndez, para conseguir llegadas por afuera.

El uruguayo, como Cristian Lema y Julián Fernández, ambos titulares, dejaron en claro que el tiempo de inactividad por diferentes lesiones les pasó factura. La falta de reacción y de ritmo de los tres que reaparecieron conspiró con las pretensiones de Newell’s.

Jugadores con un talento diferente casi que no se cuentan. Encima, faltó Pablo Pérez, por el fallecimiento de su padre. Adrián Coria, durante este interinato sin plazo de vencimiento, tiene que acertar en el armado del equipo, con los inconvenientes de las bajas por lesión. Y si le erra, se afecta el funcionamiento del equipo.

Es lo que sucedió con la ubicación de Velázquez de marcador derecho, en vez de seguir con Tomás Jacob. O con la inclusión de un doble cinco integrado por Sforza y Fernández. Lo mejor de Sforza fue teniendo de socio a un volante con mayor manejo, caso Pablo Pérez o Marcelo Esponda, quien permaneció en el banco en Avellaneda. Una y otra decisión, la de Velázquez de lateral y la de Sforza y Fernández en el mediocampo, no le dieron mayor volumen de juego al equipo. Y es allí donde la mano del DT interino, quien carga con toda la responsabilidad en momentos de inciertos, no puede fallar.

Otros dos partidos sin goles

Durante la Liga Profesional, Newell’s nunca llegó a los tres partidos seguidos sin anotar al menos un gol. Contra Unión en Santa Fe la próxima fecha tendrá que convertir para no registras esa racha negativa.

Hasta el momento, en tres oportunidades llegó a los dos encuentros seguidos sin goles. Entre la 8ª y la 9ª fecha igualó con Racing 0 a 0 y perdió con Central 1 a 0, volviendo al gol en la 10ª fecha, en la caída con Defensa y Justicia por 2 a 1, con el tanto de Juan Garro. De inmediato, en la 11ª fue derrotado 2 a 0 por Atlético Tucumán y en la 12ª empató 0 a 0 con Colón.

En la 13ª, Pablo Pérez rompió la sequía de goles al señalar el descuento en el 1-4 frente a River.

La última serie de dos partidos sin tantos es la actual, con los traspiés ante Sarmiento e Independiente, ambos por 1 a 0.

Sudamericana: en la última plaza

Newell’s retrocedió en la tabla anual, que determina el ingreso a las copas internacionales, aunque por el momento continúa en zona de clasificación a la Sudamericana.

La lepra bajó del 8º al 10º puesto y obtiene por ahora la sexta y última plaza para la Sudamericana.

El triunfo de anoche de Atlético Tucumán sobre Estudiantes perjudicó a la lepra. El decano no solamente lo alcanzó en la tabla anual sino que lo relegó a la 10ª posición por tener mejor diferencia de gol.

La situación del conjunto rojinegro con respecto a la clasificación a la Sudamericana comienza a complicarse. Es que ahora tiene al acecho a Tigre, apenas dos puntos por debajo, y a Sarmiento, que se encuentra a tres unidades.