El volante preferido hasta el momento por Juan Manuel Llop para reemplazar al desgarrado Nery Leyes es Juan Ignacio Sills. Fue el futbolista que utilizó en el entrenamiento de ayer por la mañana, dejando de lado a otro capaz de cumplir esa función, Jalil Elías, y también al juvenil Maximiliano Ribero, que sobresale en la reserva. Sills es un jugador que genera resistencia en los simpatizantes, pero el entrenador no hace caso a los reproches y valora del ex Olimpo "la personalidad para sobrellevar" esos cuestionamientos.

"Leyes sufrió un desgarro en el aductor medio derecho. Será baja ante Belgrano, con probable alta médica contra River el domingo 26 de noviembre", fue el parte médico del club del martes. Siendo esa la lesión, y considerando el tiempo que demanda la recuperación, parece complejo que vuelva contra el millonario. Pero la preocupación del entrenador en estos días no pasa por eso sino por encontrarle un sustituto para el compromiso contra el pirata cordobés.

El único partido que Leyes no jugó fue contra Unión en el debut rojinegro en la Superliga. Permaneció en el banco porque no estaba al ciento por ciento por una lesión. La pareja de mediocampistas centrales ante el tatengue estuvo conformada por Sills y Elías, justamente quienes hoy asoman de candidatos a ingresar por Leyes. A partir de ese encuentro, Leyes siempre fue titular, incluido contra Godoy Cruz (1-2) por Copa Argentina. El desgarro lo deja ahora afuera

"Hemos trabajado con Sills", contó ayer Llop, develando la incógnita sobre el jugador en el que puso sus ojos para entrar por Leyes. De todos modos, el DT todavía tiene varios días por delante para definirlo. Lo que dejó claro es que no influye en esta determinación las críticas que recibe el mediocampista. "No las tengo en cuenta. Juan (Sills) es un jugador táctico, parecido a las características de Leyes. Da equilibrio", dijo el técnico.

"Más allá de la aceptación, lo que evalúo es la personalidad. Jugó 17 partidos el torneo pasado (en realidad fueron 19) y el equipo estuvo peleando arriba. Si el jugador tiene la personalidad para sobrellevar todo eso, no evalúo lo demás. Si no la tiene, entonces si lo evalúo. Pero no es el caso de Juan", manifestó.

Sills fue titular contra Unión y no rindió. Fue reemplazado por Sarmiento y perdió el puesto. Apenas entró ante Olimpo (2-0) en los últimos 4' y volvió a ingresar faltando 9' ante Chacarita (2-1). No jugó en otros cinco encuentros de la Superliga y tampoco en uno de la Copa Argentina. La temporada pasada había participado más, especialmente a partir de que se retiró Diego Mateo y quedó un vacío en la mitad de cancha.

Llop piensa en Sills para moverse junto a Braian Rivero. Entiende que es una opción válida, por predisposición y actitud del ex Olimpo.

Más sencillo le resulta la designación del puesto vacante que dejó Leonel Ferroni por expulsión. Milton Valenzuela será el marcador izquierdo. Por lo demás, el entrenador sigue manteniendo a los otros que vienen actuando de titular.