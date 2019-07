Siguen bajando cuatro

Todo está como era entonces. Las iniciativas que llevaron adelante, entre otros, las dirigencias de Central y Newell's no prosperó. Como adelantó Ovación en la edición del sábado, bajo el título "Difícil que las reglas cambien", a poco menos del inicio de una nueva temporada de la pomposamente llamada Superliga, modificar el reglamento del campeonato aprobado hace ya más de dos años hubiera sido un golpe más a la credibilidad de una estructura que hasta ahora viene mostrando los mismos vicios de la vieja AFA que se propuso modernizar. Por eso, a canallas y leprosos no les quedará otra que pelear en la 2019/2020 por mantener la categoría, con mucho riesgo por cierto. Pero así eran las reglas, no había argumentos sólidos para rebatirlas más allá de los intereses circunstanciales de los que pugnaron por el cambio y entonces habrá nomás 4 descensos por el sistema de promedios, que sigue sin tener fecha de caducidad. Tal como lo pidió la TV por otra parte. Hubo una votación, o un intento de ella, y aunque algunos digan que la determinación fue por consenso, la postura que prevaleció fue la de no tocar nada.

El nuevo estatuto de la AFA, aprobado en febrero de 2017, habló claramente en su capítulo 8, artículo 87 inciso 7 que hasta la temporada próxima a iniciarse los descensos serán 4 y los ascensos 2. Y que para modificar esa realidad se necesitarían las 4/5 de los miembros de la asamblea, es decir 34. Pero el comité ejecutivo de la Superliga, reunido ayer en las oficinas de Puerto Madero, no pasó ni el filtro de los 10 voluntades necesarias para tratar el tema en asamblea general extraordinaria. Fueron 9 los que levantaron la mano y por lo tanto faltó un club para después ir a una votación.

De los 24 clubes que iniciarán la Superliga, Arsenal y Central Córdoba de Santiago del Estero aún no forman parte del comité ejecutivo. Y entre los 9 que querían el cambio por supuesto levantaron la mano el vice primero canalla, Ricardo Carloni, y el secretario leproso, Juan José Concina. Con ellos estuvieron los representantes de Gimnasia, Patronato, Lanús, Argentinos, Colón, Banfield y Estudiantes, claro está, los peores promedios. Y no se unió San Lorenzo como se preveía porque lo representó el prosecretario, que no estaba habilitado para votar.

Se esperaba también que Aldosivi se uniera a la postura de achicar descendidos o eliminar los promedios, pero nada de eso ocurrió y entonces al grupo que quería llevar adelante los cambios le cortaron un tentáculo. A su vez, había una expectativa de que Unión se plegara, pero tampoco pasó y todo quedó en vía muerta. Es decir, ni siquiera se llegó a una votación real, más allá que el conteo existió.

De la seguridad a la quita de los promedios, a la posibilidad de quitar algunos de ellos, pasó mucha agua bajo el puente y mucha rosca, aunque a decir verdad la dirigencia rosarina siempre fue públicamente cauta sobre tener un final favorable.

Es más, el viernes último, cuando un grupo de dirigentes se reunió con las empresas encargadas de la TV, Fox y Turner, desde Newell's y Central ya se intuía este desenlace pero a su vez tenían prácticamente la certeza de que se iba a mejorar el aporte para todos los clubes, algo que ayer no se confirmó pero se puso sobre la mesa.

La Superliga 2019/20 constará entonces de 23 fechas y la posterior Copa Superliga de 11 (dos zonas de 12 equipos), a las que muy probablemente se les agregará una jornada interzonal de clásicos, que fue uno de los pedidos de la TV. De esa manera, serán 35 los partidos que servirán para los promedios, a diferencia de los 25 con los que se fueron a la B Nacional San Martín de San Juan, Tigre, Belgrano y San Martín de Tucumán. Ahora sí, todo está como era entonces.