Las novelas del verano resultaron eternas. Quizás más que en otras oportunidades, pero Newell’s aún aguarda con la paciencia de un monje tibetano para cerrar un refuerzo. A esta altura tendrá que ser de relevancia o, al menos, que llegue para ser titular o al menos pelear por un lugar. La premisa está en la ofensiva y Sebastián Palacios sigue siendo el apuntado, aunque no se debe desechar de la lista a Cristian Chávez, quien había picado en punta en un momento y con el paso del tiempo se desvaneció. Igualmente, puede resurgir ya que en Independiente parece no tener cabida. Pero todo es cuestión de plata.

Traer por traer no es la opción y es en lo que coincide Frank Kudelka. Tiempo atrás la lepra contrató en un mercado de pases una decena de futbolistas y más de la mitad vinieron de paseo. Hoy la obligación está en apuntar bien y no fallar. Newell’s tuvo tiempo suficiente para hacerlo porque seguramente la búsqueda no se inició cuando se puso punto final al primer semestre de la Superliga, sino que el mánager y el cuerpo técnico habrán dilucidado con tiempo las necesidades que iba a tener el plantel. Previsiones, plan de trabajo o proyectos se le llama.

Newell’s está a cinco días de su presentación en el reinicio de la Superliga y por el momento sin ninguna cara nueva. ¿Lo positivo? Que Kudelka conservó a casi la totalidad del plantel, más allá de la partida de algunos jugadores que no eran tenidos demasiado en cuenta. Y eso no es dato menor, sino de suma importancia para lo que tiene que seguir peleando el rojinegro. Ni más ni menos que por la ratificación en primera división.

Palacios es una de las obsesiones de Frank, aunque el técnico del rojo, Lucas Pusineri, lo tuvo en cuenta para el juego del domingo frente a River y hasta ingresó a los 78’ por Blanco. ¿Entonces? La lógica indica que si está en los planes del entrenador no aceptaría que se vaya. Distinto es el caso de Chávez, que ni siquiera concentró y parece no estar en los planes del DT. La cuestión es económica por una deuda que Independiente mantiene con Aldosivi y hasta tanto no se resuelva esa traba no podría haber avances.

La Superliga se pone en marcha para el resto de los equipos y la lepra arrancó ayer la última semana de preparación para afrontar el compromiso del sábado, a las 17.35, ante Arsenal, en Sarandí y con público visitante (aún no se oficializó cuándo se venderán). Sin novedades en otro inicio de semana, aunque con la expectativa de cerrar algún nombre antes de que empiece a rodar la pelota.

¿Tarde? Sí, porque lo ideal es que toda incorporación es que esté activo en una pretemporada con sus nuevos compañeros. ¿La realidad? Es que la gran mayoría de los clubes transitan por las mismas circunstancias y el mercado de pases fue un verdadero opio. Y Newell’s no está ajeno al resto, más allá de que todo esto no debería ser utilizado como excusa.

¿Llegará alguien? Desde el Parque insisten con que alguno de los nombres apuntados por el entrenador finalmente arribarán al Parque. De ser así no será lo ideal, más aún teniendo en cuenta todo lo que se jugará en el semestre que se viene a partir del sábado.

La lepra y los últimos retoques

Newell’s trabajó ayer en Bella Vista, donde el DT ultimará detalles de cara a la presentación en Sarandí. Obviamente Frank ya tiene el bosquejo de la formación que utilizará el sábado, aunque entre mañana y el jueves entregará mayores precisiones sobre los once. De todas formas, el probable es: Aguerre; Gabrielli, Lema, Gentiletti y Bíttolo; Moreno, Fernández y Formica; Leal, Albertengo y Maxi. En tanto, el viernes se presentará la reserva.

En febrero, tres de local y uno afuera

Newell’s recibirá a San Lorenzo, por la que fue la conflictiva fecha 18ª (se iba a jugar entre semana) irá el lunes 3 de febrero. El cotejo se jugará a las 21.10, en el Coloso. En tanto, los siguientes juegos están programados con estos días y horarios: sábado 8, 19:40 v. Estudiantes (L); domingo 16, 19:40, v. Lanús (V); sábado 22, 21.45, v. Colón (L). Es decir de estos cuatro encuentros que debe disputar la lepra tres lo hará en condición de local durante febrero.