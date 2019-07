Sigue grave el boxeador Santillán

El boxeador Hugo Santillán, residente en Villa Constitución, continúa en estado crítico a causa del severo traumatismo de cráneo sufrido el sábado en un combate, por lo que su padre aseguró que “la está peleando” en el Hospital San Felipe de San Nicolás. “Hugo la está peleando. Ahora estamos con un poquito mejor de ánimo porque lentamente está evolucionando, pero no tenemos seguridad de nada. Está en manos de Dios y sé que va a estar ahí para que salga adelante”, señaló su padre, también de nombre Hugo. Santillán, de 23 años y oriundo de la localidad de Ceres, no llegó a escuchar completo el veredicto de los jurados tras su pelea con el uruguayo Eduardo Abreu, quienes resolvieron dar empate en decisión dividida. Mientras se daba lectura al fallo, el púgil se desmayó y le tuvieron que aplicar oxígeno en el mismo cuadrilátero del gimnasio del club San Nicolás, escenario de la velada. “Nosotros pensábamos que era un tema de la presión. No pensábamos que era tan crítico. Tuvieron que operarlo por una inflamación en la zona del cerebro. Sufrió dos paros cardíacos: uno durante la operación y otro estando en terapia intensiva”, agregó el padre de Dinamita. Abreu defendió con éxito la corona Latino Plata de categoría ligero del Consejo Mundial de Boxeo.