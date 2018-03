El delantero Ignacio Scocco volvió a dejar en claro que su amor por Newell's está intacto. Es que esta tarde reconoció que siempre piensa en "volver" al club del parque Independencia y que su idea es terminar su carrera vistiendo la camiseta rojinegra.

"Es difícil hablar sin saber lo que puede pasar. Pero siempre pienso en volver y terminar mi carrera en Newell's", aseguró el atacante de River, quien dijo que todavía le quedan dos años de contrato con el club de Núñez.

Nacho Scocco también se refirió al complicado presente institucional que atraviesa el club. "Duele que un club tan grande e importante esté de esa manera", aseguró.

E inmediatamente agregó: "Me tocó vivirlo desde adentro, y me toca sufrirlo de afuera", sentenció, al tiempo que dijo: "Necesito ver mejor a Newell's. Uno sufre a la distancia. No me pierdo un partido".