Si vuelve Ruben, vuelve Central

Apenas se dijo, pero la noche del domingo se fue con la primera victoria de Central en Arroyito de la Superliga. Un dato relevante para una 10ª fecha. Y después de la dolorosa eliminación en la semifinal de la Copa Argentina, nada mejor que conseguirla frente al puntero del campeonato, al equipo de 8 triunfos y candidato natural al título. Claro que para disfrutar de una alegría grande era necesario que reapareciera al fin una figura grande, desequilibrante, que hacía rato venía con el paso cambiado, que le tocó lidiar con obstáculos de todo tipo y últimamente hasta con los penales marrados en instancias decisivas. Es Marco Ruben, al cabo, el que no convertía en el Gigante desde abril, el que desata temprano la locura, el que la banca con sus compañeros a puro esfuerzo, el que de alguna manera empieza a pagar ese deuda que dijo sentir con el cuerpo técnico que se fue. Una señal acaso de que todo un plantel, que peleó siempre cosas importantes con él de bandera, pueda reinventarse.

Había sido el 7 de abril el último grito de Ruben en Arroyito, frente a Atlético Tucumán. En realidad, el único del año en casa hasta el del domingo. También ese festejo estuvo marcado por el sello de un 2017 esquivo. Es que, extrañísimo en él, lo marcó 13 minutos después de ingresar por Cristian Villagra, picándosela por encima de Lucchetti. Fue un grito de desahogo luego de perderse el duelo en Junín porque en una entradera unos cobardes asesinos le infligieron una golpiza brutal a su abuelo Fermín, que fallecería un mes después por las heridas.

Aquel gol ampliaba la victoria ante el Decano, que descontaría al final con un gol de Fernando Zampedri, curiosamente su actual compañero de ataque. Y desde entonces, en Arroyito no pudo volver a hacerse así de importante, hasta el testazo que adivinó tras el taco de Mauricio Martínez, luego del córner de Federico Carrizo.Hubo en el medio grandes actuaciones, como el golazo de palomita en el clásico del Coloso, pero recién pudo asomar algo la cabeza con la definición imperfecta en Victoria para el 1-1 que cortó una sequía nada menos que de 905 minutos. Toda una rareza.Entonces venía de marrar el penal ante Godoy Cruz, que en ese momento del partido era vital para igualar los cuartos de final de la Copa Argentina. Y, tras la heroica clasificación, volvió a desperdiciar desde los 12 pasos ante Atlético Tucumán para enterrar una nueva ilusión copera.Por eso fue tan significativo el gol de Ruben ante Boca, además porque era al último grande al que le faltaba marcar, para entrar en la galería de los 16, en la que no están grosos como por ejemplo Poy o Kempes (ver aparte)."Fue un año difícil en muchos sentidos, pero siempre luchando, dando la cara y creyendo en mi club y en mis compañeros", dijo Ruben cuando ya era lunes en el Gigante. "Boca era una cuenta pendiente. Mucho más lindo si sirve para ganar y en esta situación".El lamentable suceso de su abuelo, la lesión en el pie que obligó a una operación y a perderse parte de la pretemporada, una enemistad inhabitual con el arco a la par que crecía la figura de Zampedri, el mejor refuerzo que juega en la misma posición, eclipsaron el año del jugador más importante de un ciclo de tres años lleno de expectativas pero que parecían haberse esfumado definitivamente.Volvió Ruben, volvió Central a creer en Central, aunque no haya premio en el horizonte inmediato más allá del clásico. En la última debacle de la que fue parte, un equipo parece poder resurgir enseguida. El 9 tiene mucho que ver.