"Si viene alguien será para sumar"

La búsqueda de refuerzos en Central es algo que toca de cerca a Leonardo Gil. El razonamiento es simple: el jugador con el que Bauza insiste es un volante central y el Colo se está desempeñando justamente en esa posición, junto a Néstor Ortigoza. De allí la consulta sobre qué le provoca esa situación y, de llegar ese mediocampista, ¿en qué lugar se ubicaría?, por supuesto dentro de 11. "Es una pregunta difícil (risas) porque es la posición en la que juego yo, pero si viene alguien va a ser para sumar", tiró el volante zurdo antes de apuntar que "este es un trabajo, en el que tratamos de hacer lo mejor. Cuando llega un compañero nuevo es para sumar y para mejorar. Es una competencia interna difícil, en la que uno intenta jugar siempre. Después, con humildad y trabajo hay que apoyar desde el lugar que te toca. Hoy en el doble cinco con Ortigoza nos estamos sintiendo muy bien. ¿Dónde me pondría? En Talleres me tocó como interno por izquierda y creo que no lo hice mal. Es una posición en el medio que me favorece porque me permite agarrar la pelota un poco más adelante".

De darse el arribo del refuerzo, como todo parece indicar, obligará a Gil, y también a Ortigoza, a rendir un poco más no sólo en los amistosos sino también en los partidos oficiales. "En los amistosos me estoy sintiendo muy bien y que se esté buscando un jugador en mi posición es una decisión del cuerpo técnico. Uno tiene que aceptarlo porque vinieron otros jugadores en otras posiciones. Obviamente que uno trata de dar el máximo, pero el que llegue será para sumar", destacó Gil.

Y agregó: "Con el 4-4-2 con el que estamos jugando, el doble cinco es muy importante porque tiene que ver con el equilibrio y la cuota de fútbol en la ofensiva. En mi caso puedo hacer las dos funciones, con una labor más ofensiva o bien algo más retrasado. Puedo llegar a tener algo de ventaja porque puedo cumplir cualquiera de esas dos funciones".

A esa polifuncionalidad a la que hizo referencia, Gil le podría agregar la capacidad a la hora de la ejecución en la pelota parada. "Es un plus que le agregué a mi juego y es algo que nos está dando rédito. Es una opción que tengo que mejorar día a día para no perderla, pero fundamentalmente para seguir aportándole al equipo. Cuando viene alguien para competir todos se potencian, después la decisión de quién juega es del técnico", cerró.