"Si Riquelme gana, agarrate", advirtió Maradona

En Boca, la política levanta cada vez más temperatura. Mucho más desde que Juan Román Riquelme confirmó que integrará la lista que lleva como candidato a Jorge Ameal. Román genera amores y odios. Y de un lado se ubicó Diego Armando Maradona. El actual entrenador de Gimnasia realizó declaraciones que tiraron más leña al fuego. Fiel al estilo maradoniano: “Ojalá gane el mejor, por el bien de Boca. Yo no estoy con ninguna lista, pero no puedo no decirle al hincha de Boca lo que pienso. Ellos saben que lo digo de corazón, de corazón bostero. Yo jamás le voy a robar la plata a Boca, porque de esa no se vuelve. Vos podés haber ganado mucho, pero si después la cagás, la gente te la cobra. Preguntale a Passarella como lo miran hoy en River”, disparó.

Y fue más allá con sus diferencias con Riquelme, que será candidato a vicepresidente segundo por la lista opositora que encabeza Jorge Amor Ameal: “Yo digo siempre: zapatero a tus zapatos. Y lo digo por Riquelme. Porque a los bosteros Román nos dio muchas alegrías en la cancha. ¿Quién lo va a dudar? Pero por eso yo le pido que no manche todas esas cosas con las estupideces que está haciendo. Que le pide cinco a uno, diez al otro, que manga por un lado, por otro. Él se cree que está jugando todavía y manga como jugador. Pero no, no es así. Si vos querés ayudar a Boca hacelo de corazón. A mí Macri me llegó a ofrecer 25 mil dólares para asesorarlo y le dije que no. El sentimiento no se cobra. Román no tiene idea lo que es ser dirigente. Él todavía cree que juega”. Y comparó su posición con la gestión de Daniel Passarrella en River. “Mirá lo que le pasó a River con Passarella. ¡Los mandó al descenso! Y los fundió. Eso por no saber. Y lo mismo le va a pasar a Boca si no frenamos a tiempo esto. No queremos tener un Passarella en Boca y si Riquelme gana, bueno, agarrate. Porque vos podés ayudar, de corazón, podés asesorar, dar una mano. Pero si ya arrancás con el pie izquierdo, si arrancás por el lado del mangazo, entonces muchas ganas de ayudar a Boca no tenés. Vos te querés ayudar a vos. Por eso lo que dijo Angelici en la conferencia es así. No miente, el que miente es Riquelme”.