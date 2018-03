"Si ponía línea de 3 nos metían cinco", sostuvo De Felippe

De Felippe sabe que le toca capear el temporal con los jugadores que tiene a disposición. "Cuando agarré ya sabía como estaba el equipo", manifestó ayer luego de la derrota contra el Bicho y ante la consulta de si no sufre el hecho de tener un plantel reducido. "Hay que seguir trabajando y buscar variantes", planteó. Es que no le queda otro camino que perfeccionar el equipo con lo que tiene. No le sobra nada, a tal punto que ante el mal desempeño en La Paternal no se animó a arriesgar en lo más mínimo durante el partido. "Si ponía línea de tres, nos metían cinco", señaló el entrenador cuando se le preguntó si no había pensado en rearmar la defensa frente al resultado adverso.

"Indudablemente hay que seguir trabajando y buscar variantes. Hoy (por ayer) fue muy distinto al partido con San Martín de San Juan. No jugamos bien. Ya saben todos que el plantel es corto, pero no es excusa. Hay que insistir con estos pibes porque son los mejores que tenés y los únicos que tenés. No puedo poner ninguna excusa. Cuando agarré ya sabía cómo estaba el equipo", dijo.

Pese a que en determinado momento de la conferencia minimizó la derrota ("se perdió como tantas veces de visitante"), la mayor parte del tiempo fue preciso y reconoció las fallas del conjunto rojinegro. "Nos costó jugar. En el primer tiempo, Argentinos nos sacó la pelota. La dividimos demasiado por arriba. No era la idea. En el segundo empezamos de otra manera", señaló.

Si existe un aspecto del juego que el DT remarca todo el tiempo es la presión. Lo realizado ayer por el equipo lo obligará a reforzar ese concepto durante el receso de dos semanas, un parate que les "viene en un buen momento" para mejorar. "Le das espacios al rival porque no presionás. Si no presionás y el equipo queda abierto, te entran por cualquier lado y es muy difícil ante rivales que tienen buen control en espacios reducidos como en esta cancha. La presión es algo en lo que estamos haciendo hincapié", subrayó.

El entrenador desnudó cada una de las dificultades de Newell's en cancha de Argentinos. "El problema lo tuvimos en la mitad de cancha. El equipo estuvo abierto. Cuando ellos salieron de atrás nos faltó tener cobertura. Y cuando tuvimos la pelota, muchas veces tiramos pases muy anunciados y nos robaban el balón", señaló.

De Felippe puntualizó además que "muchas veces" cometieron el error de "perder la pelota en el primer pase y eso no te da la posibilidad de avanzar".

Ante la pregunta de por qué no intentó buscar el empate con el ingreso de Alexis Rodríguez en ataque y utilizando sólo tres futbolistas en el fondo, el entrenador fue tajante, y categórico. ¿Alexis es delantero? Lo tengo como mediapunta y el otro día entró. Una línea de tres, con extremos como tiene un equipo como Argentinos, a veces es complicado. Tenés un Cabrera y un Batallini que por afuera son muy difíciles, muy rápidos. Con una línea de tres creo que nos hubiéramos comido cinco", dijo.

"Por ahí en otros partidos lo vamos a hacer, pero me gustaría trabajarlo porque pregunté si habían jugado con línea de tres y no lo hicieron. Entonces hay un montón de cuestiones que hay que ir de a poco. Hubiera puesto seis delanteros, ¿pero si me como seis goles? Los jugadores se tienen que convencer de que podemos. Hay que convencerse de que como jugamos el otro día (ante San Martín) podemos hacerlo de visitante", concluyó.