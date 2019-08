Si no es el 8, después del 20 no hay excusas

Entre el martes 20 y el jueves 22 o la semana siguiente entre el 27 y 29 no hay excusas, se podría jugar tranquilamente el partido Independiente-Newell's. En esos días no hay Copa Sudamericana para los de Avellaneda, si es que avanzan a las semifinales, que están previstas para septiembre. Ni hablar si quedan afuera el martes 13 de agosto en la revancha en Ecuador, con Independiente del Valle. Es que en esas fechas "disponibles" jugarán los posibles adversarios del diablo, los brasileños de Corinthians y Fluminense. Falta un detalle: que la Superliga no mire para otro lado y defina. Claro que esto es porque se prevé que no se le dará curso al pedido leproso de que programen este cotejo postergado de la 2ª fecha para este jueves 8, tampoco para el 9 por la cercanía de las elecciones nacionales del domingo próximo (Paso), ni para jueves 15 o viernes 16 porque el equipo de Avellaneda estará regresando de Ecuador el miércoles 14.

Esta cuestión de fechas debe definirse hoy mismo. La organización logística de los equipos así lo requiere, más allá de si les conviene a los leprosos o a los diablos.

Antes del martes 20, Independiente tendrá todas a su favor para suspender el partido con Newell's, como lo hicieron ahora por la determinación de la Conmebol de que jugara los próximos dos martes: el 6 en Avellaneda (por eso se suspendió el choque de hoy) y el 13 en Ecuador, por lo que tendrán días previos y posteriores de viaje.

En cambio, después de la 3ª fecha que se disputará el fin de semana del domingo 18, con una acertada programación el partido postergado podría cumplirse sin problemas. Ya sea el martes 20 (el viernes o sábado anterior deberían jugar Newell's v. Unión y Estudiantes v. Independiente), miércoles 21 o jueves 22 (si no ponen a leprosos v. Vélez y diablos ante Colón para viernes o sábado en la 4ª jornada). Lo mismo pasaría entre el 27 y 29, teniendo en cuenta la 5ª fecha en el fin de semana del domingo 1º de septiembre (Newell's v. Huracán y Patronato v. Independiente).

No aplazar indefinidamente este cotejo debe ser la premisa. Es que los "asteriscos" después "molestan" en las tablas, sobre todo la del promedio para Newell's. Ya que, por ejemplo, quedó en zona de descenso al no tener la chance de jugar y ganar (debía hacerlo para igualar la línea de Central y Colón) en esta 2ª fecha de la Superliga. Claro, esto recién empieza, pero echar una mirada en las tablas es un ejercicio común en tiempos de pelea por el promedio.

Y tampoco es bueno tener que apretar partidos en lugar de jugar uno cada siete días. Por eso lo mejor para la lepra sería "ponerse al día" antes del fin de semana que viene, aunque pinta para que lo haga después del 20 de este mes.