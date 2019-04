"Si me quedo, lo haré de la mejor manera"

La Fiera retornó a comienzos de año luego de jugar en Uruguay. El motivo de la determinación es para cerrar su carrera futbolística con la camiseta que lo vio nacer dentro de este deporte, por eso también fue consultado sobre su futuro dentro de una cancha. "Cuando una noche decidí volver hablé con el presidente (sic) D'Amico y le dije que iba a regresar. Fue una decisión mía. Pensé que el club me necesitaba, pero adentro. Estoy acá, pienso en el partido contra Gimnasia y luego lo haré sobre mi continuidad. Si me quedo lo voy a hacer de la mejor manera como lo hice siempre, siendo profesional dentro y fuera del campo". Hoy la dirigencia no sólo está buscando un nuevo entrenador sino que también debe conseguir el arribo de refuerzos. ¿Está condicionada su continuidad a todo esto? "Cuando el club te necesita tenés que estar. Si pueden traer refuerzos, mejor. Todos sabemos que necesitamos jugadores para ser más competitivos", afirmó el capitán leproso.