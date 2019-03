"Si ganamos sería un batacazo histórico"

El jueves, a las 22, la delegación de Villa Mitre inició el viaje de la ilusión a Santa Fe. Viernes al mediodía hizo pie en la capital provincial, por la tarde hizo trabajos en La Tatenguita igual que ayer. Todo con una alegría inexplicable porque esta tarde el villero vivirá un día especial. No es para menos ya que jugará en la Copa Argentina y enfrentando a Newell's con toda la trayectoria —más allá del flojo momento— acumulada a lo largo de más de cien años. Por eso el entrenador del villero, Carlos Mungo,no dudó en sostener que "si al partido lo ganamos sería un batacazo histórico". Por supuesto que tiene en claro las dificultades que pueden presentarse y aclaró que "hay que hacer un cotejo inteligente. Y si tenés la mala suerte de perder realizar algo decoroso".

El técnico estaba en la sobremesa cuando atendió el llamado de Ovación. Con cierta impaciencia mezclada con entusiasmo por la presentación de esta tarde en la cancha de Unión, donde hoy arribarán 21 micros repletos de hinchas del verde. "Hay que tomarlo con la responsabilidad por lo que significa jugar ante un equipo de primera y tratar de hacer un juego inteligente. Sabemos que son superiores, pero no hay que perder la esencia de lo que venimos haciendo", razonó.

Villa Mitre está en el Federal A. Newell's en la máxima categoría del fútbol argentino. Las diferencias son grandes, pero hubo resultados que sorprendieron desde que se instaló esta competencia. "Esas cosas se dan cuando los rivales, sobre todos los de primera, menosprecian un poco al rival. No ponen a todos los titulares, como pasó con Central que utilizó algunos chicos que no habían debutado en primera. Con dos días que hacía que estaba Paulo Ferrari en el cargo no miró mucho al contrincante. Newell's es distinto porque está en un momento no muy bueno en lo deportivo y le dará bastante importancia a este partido. Hay que estar preparado para eso", analizó.

¿Cómo se plantea un encuentro así donde hay diferencias de categorías y en el que a veces algunos se relajan (en el caso de Newell's no porque viene de tres derrotas consecutivas)? Mungo respondió: "Un equipo que está en un muy buen momento se relaja y en el caso de Newell's si diéramos un batacazo sería un cimbronazo muy grande para ellos. Van a tomar muchos recaudos y nosotros afrontaremos el cotejo para no cometer errores haciendo lo nuestro y no a defenderse nada más. Tenemos que tomar más precauciones que en el Federal. Veo que cuando un equipo está bien se relaja y el que pasa por un mal momento lo toma bien para levantarse".

¿Qué les vas a decir a los jugadores en la charla técnica?

Que tengan mucha concentración y traten de no dejar ningún espacio vacío, que tengamos las líneas cortas y también que lo disfruten porque a este lugar se lo ganaron. Son encuentros lindos, hay chicos que pasaron por las inferiores de equipos de primera y no se les dio la chance. Yo les pido que disfruten, pero con responsabilidad. Que vean al de enfrente no como alguien superior sino a un colega.

Está claro que van como punto.

Por supuesto. Si tenemos la desgracia de que nos vaya mal que sea algo decoroso y que no se termine en el primer tiempo con una diferencia grande de goles.