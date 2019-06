"Si ganamos la Copa América, me retiro", vaticinó Scaloni

"Si ganamos la Copa América, me retiro", dijo Lionel Scaloni. Y se rió porque enseguida aclaró que era un chiste. Lo que no fue una broma fue cuando confirmó el equipo que debutará hoy a las 19 contra Colombia por el grupo A de la Copa América. Los once: Armani; Saravia, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; Lo Celso, Guido Rodríguez, Paredes; Messi, Agüero y Di María. Lo dio así, un 4-3-3, aunque relativizó la importancia del sistema: "Acá no se le pide a uno que dé más que otros. Si cada uno lo que hace en su club lo pone en la selección armaremos un gran equipo. El sistema puede ser 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, con estos jugadores tenemos todas las posibilidades, lo van a ver en la cancha. Son jugadores versátiles. Llegamos muy bien al partido contra Colombia", explicó.

"No nos podemos quejar, tuvimos muchos días, la convivencia fue espectacular. Les inculcamos a estos chicos que disfruten del momento. Es inútil pensar qué pasa si nos quedamos afuera. Esta selección llegó a dos finales de Copa América. Estamos por iniciar y no sabemos adónde vamos a llegar y estos chicos llegaron a dos finales, que por nada no se ganaron. Será todo muy difícil, complicado, según cómo vayan las cosas, saldremos muchos más tranquilos. Estamos para demostrar que estos jugadores pueden jugar con esta camiseta. El resultado va con muchos aspectos que van cambiando. Lo importante es que honren esta camiseta. Que la gente diga me gustó el equipo y me gustó esta idea", argumentó.

"Desde que estamos juntos fue cuando más tiempo tuvimos para trabajar. Contentos y confiados. Necesitamos salir a la cancha con tranquilidad, hacer nuestro juego, teniendo en cuenta que es un partido de fútbol. Si salen tranquilos a la cancha harán un buen partido", adelantó.

"Estamos tristes por la lesión de Andrada (ver aparte). Tuvimos que hablar con él y tomar esta decisión de su baja que no está buena. Además de ser un gran chico, teníamos esperanzas en él. No había garantías de lo que podía pasar más adelante. Había que pensar en él. Sufrimos la lesión de él, de Palacios, de Kannemann y Zaracho. Se nos partía el alma, pero lo tuvimos que hacer", dijo sobre la baja del arquero de Boca.

"En un debut de una Copa América no hay rival fácil. Colombia tiene cosas buenas y tomaremos recaudos. Tenemos que hacer nuestro juego, pensar más en nosotros que en el rival. Somos un equipo en el que todos tienen que saber qué hacer dentro de la cancha. Si tenemos solidez, no sólo para defender sino para estar en la mitad de la cancha, para que no nos agarren con espacios y ellos los puedan explotar", dijo.