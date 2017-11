Si Figueroa no llega, asoma Tevez

El estado de la rodilla derecha de Víctor Figueroa es lo único que hoy abre la duda sobre la formación de Newell's. Al volante lo piensan esperar y entre hoy y mañana habría una definición sobre su participación en el partido del viernes frente a Belgrano en el Coloso. Para el caso de que no evolucione de la mejor manera y sea descartado, Mauricio Tevez es una de las alternativas. Otra es Héctor Fértoli. Y en menor medida Enzo Cabrera, aunque es complicado que llegue por una dolencia en el tobillo. De los tres, Tevez es el que parece que saca una luz de ventaja.

La molestia que sintió Figueroa en el trabajo del viernes en el complejo Bella Vista le impidió estar en la práctica de fútbol del sábado por la mañana en el Coloso. Se prefirió cuidarlo y que no tenga ninguna exigencia. Los estudios médicos no determinaron ninguna lesión grave, aunque todavía continúa con dolor. Las próximas horas son determinantes para saber si se mantendrá entre los titulares, como en los dos últimos encuentros, ante Chacarita (2-1) y Patronato (0-0).

En ambos partidos fue el volante por izquierda, con la idea de asociarse con Brian Sarmiento, tal cual describió Llop en la conferencia de prensa que dio el pasado viernes. Es por tal motivo que decidió juntarlos, para tener mayor generación. Lo consiguió a medias contra Chacarita. Y menos frente a Patronato. Pero el entrenador confía en ambos y sólo la lesión de Figueroa puede entorpecer esos planes.

Hasta la 4ª fecha, incluido el encuentro por la Copa Argentina frente a Godoy Cruz (1-2), el mediocampista izquierdo fue Héctor Fértoli. Es el jugador que más tiempo ocupó esa posición en el actual semestre. Es que si bien en la 5ª fecha, ante Godoy Cruz (0-0), entró en su lugar Enzo Cabrera, Fértoli recuperó el puesto en el enfrentamiento siguiente, ante Vélez (0-1). Luego, en los dos posteriores, Figueroa lo desplazó.

Si bien Fértoli es el que tiene más partidos en esa posición, no es el único en el que piensa Llop para tenerlo a mano por si no se recupera Figueroa. Tevez es la alternativa. Incluso le saca ventaja a Fértoli, aunque sus participaciones en el torneo fueron mínimas. Ingresó en el segundo tiempo frente a Huracán (0-1) por la 2ª fecha y volvió a hacer lo mismo recién en la 6ª ante Vélez (0-1). Y entró unos minutos en la última jornada, frente a Patronato (0-0). Casi nunca fue el banco en la Superliga.

Las pocas veces que Tevez jugó no incidió en el juego. Le costó afirmarse en el equipo. Encima, el simpatizante promedio le tiene poca paciencia. No tolera si no le sale una jugada y se lo hace saber. Es un presión extra que tiene el futbolista de 21 años, cuyo debut parece lejano aunque no lo fue tanto, con 17 años y un gol para vencer a Boca en la Bombonera en 2014.

Tevez corre con chance de aparecer desde el inicio y demostrarse a sí mismo y a los demás que puede jugar. Y de mostrarse frente a otros que no precisamente tienen que ver con el mundo Newell's. Es que el futbolista estaría bajo la órbita de Atlanta United y de Sporting de Lisboa, aunque desde el club del Parque se aseguró que no existe ninguna propuesta formal.

Para Tevez puede ser una buena oportunidad de mostrar sus cualidades si es que tiene la chance de jugar y si además algunos de esos clubes mencionados están tentados en llevarlo.

El deseo del hincha rojinegro, más allá de estas cuestiones, es que si Tevez juega, contribuya para que el equipo alcance la tercera victoria en el torneo.

La restante alternativa para esa posición de volante es la del juvenil Enzo Cabrera, que tan buena impresión dejó en el debut. Pero su posibilidad es mínima. Una lesión en el tobillo le resta chance y es complicado que esté para jugar.

Por otro lado, las dos variantes que tendrá Newell's de manera obligada son las del volante Nery Leyes, desgarrado, y el lateral Leonel Ferroni, suspendido. Juan Sills es el preferido para entrar por el primero y Milton Valenzuela es fija por el segundo.

Los once posibles para jugar por la 9ª fecha son los siguientes: Pocrnjic; San Román, Bianchi, Paz y Valenzuela; Rivero y Sills; Joaquín Torres, Sarmiento y Figueroa o Tevez o Fértoli; Leal.