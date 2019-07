Lionel Scaloni eligió el misterio como operativo de distracción desde que las filtraciones previas al partido ante Paraguay decantaron en una charla entre el plantel y el cuerpo técnico sobre el tema. Desde ahí, o sea en los últimos tres partidos, el entrenador argentino no anunció públicamente a la formación aunque dio indicios en las prácticas. No obstante, en la conferencia de prensa de ayer, Scaloni optó de nuevo por no decirle a la prensa la formación que buscará la final esta noche contra Brasil en el Mineirao. No obstante, el fuerte rumor que recorrió la tarde ayer en Brasil indica que Angel Di María podría ingresar entre los titulares para darle más experiencia al medio y el que podría salir es Acuña ya que Scaloni ayer confirmó en conferencia de prensa que Agüero será titular.

Fideo fue titular y duró sólo 45 minutos en el debut ante Colombia y entró en el segundo tiempo ante Paraguay con actuaciones rutinarias. En cambio, ingresó activo y enérgico ante Venezuela por Lautaro Martínez en una posición de delantero por la derecha para no variar el esquema.

Cuando todo indicaba que estaban las condiciones dadas para que Scaloni repitiera una formación por primera vez en 14 partidos surge la probable entrada de Di María. Ahí está la otra cuestión: el que saldría sería Acuña porque Agüero seguirá entre los once, al menos eso es lo que dijo Scaloni ante los periodistas. Aunque de las palabras del entrenador también se desprende que la versión que más le gustó fue la que jugó contra Venezuela, con Messi, Agüero y Lautaro Martínez presionando en la salida.