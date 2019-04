Newell's empató y quedó 15º. Jugará la primera llave de la Copa de la Superliga con el equipo que finalice en el 18º. Y puede ser Central. Sólo hace falta que el canalla le gane hoy a Independiente. Si lo consigue habrá clásicos. De ida, en Arroyito, y de vuelta, en el Coloso. Dos partidos para alquilar balcones. Para que cada cancha se llene. Para disfrutar del gran espectáculo futbolístico de Rosario. Una chance para que los rojinegros se rehabiliten, en parte, de la última derrota en la Copa Argentina. Con la chance de definir de locales en el segundo cotejo. Pero también está la posibilidad para los auriazules de volver a golpear al rival de toda la vida. Ojo, Central tiene que vencer al diablo. No importa la diferencia de goles, lo único indispensable es la victoria. Y no es algo ilógico (lo sería si lo derrota por 6-0 o más y ahí no habría enfrentamientos). Es muy probable, más allá de que no viene bien. ¿Y si hoy empatan? Todo queda como hasta ayer, con las llaves Newell's-Gimnasia y Godoy Cruz-Central. ¿Si pierde el canalla? Todo puede quedar igual, salvo que si Patronato gana lo superará y el conjunto de Arroyito bajaría un puesto y su rival saldría de Aldosivi, Huracán, Tigre, Talleres y Lanús.

La igualdad en cancha de Banfield dejó a la lepra en la mejor posición posible. Ese 15º lugar que conservó por diferencia de goles (+3) postergando en la tabla al mismo Taladro (-4 y mayor cantidad de goles a favor que el pincha), Estudiantes (-4) y Gimnasia (-11). Asegurando también que Central (-9) no pueda alcanzarlo, porque suena imposible que derrote al rojo de Avellaneda por 12 tantos.

Newell's hizo su parte. Aunque finalizó 15º porque también empató Estudiantes en cancha de Unión. Si la lepra perdía (y con los otros resultados) hubiese finalizado 18º y no habría chances de clásico. Quizás tampoco si ganaba el pincha porque el rojinegro hubiera caído al 16º lugar y para que Central llegara al 17º debería golear 6-0.

La lepra hoy está esperando para saber si Central será su rival. Hasta el mediodía es Gimnasia. Con el desarrollo del partido entre auriazules y diablos quizás vaya cambiando la historia. De arranque, con el 0-0 en Arroyito, todo quedaría como está. Con un gol canalla habrá clásico. Con un empate en uno otra vez se separan de llaves. Con un 2-1 local volverá el derby. Y así sucesivamente.

Un triunfo de Central es muy posible. Independiente no es ningún cuco. El rojo perdió en sus últimas dos salidas de Avellaneda. Sin embargo, el canalla no es una garantía en el Gigante, al punto que lleva 5 sin ganar, con 2 derrotas y 3 empates. Es más, en esos partidos sólo convirtió 1 gol, en el 1-1 con River.

Además, hay que tener en cuenta que el diablo vendrá a buscar al menos un punto que le asegure un lugar en la Copa Sudamericana. Obvio, que Central necesita sumar para el promedio.

Y un empate en el Gigante dejará a Rosario sin estos dos clásicos extras que surgieron con la creación de la Copa de la Superliga. También una caída auriazul.

Estos últimos resultados no alterarían entonces el hasta ahora choque Newell's-Gimnasia, primero en La Plata y después en el Coloso.

También es seguro que el ganador de esta llave que tendrá a los rojinegros encontrará en 8º de final al subcampeón de la Superliga (Defensa y Justicia).

Sí puede cambiar todo para Central. Si empata quedará 19º y jugará frente al 14º, lugar en el que pueden finalizar Godoy Cruz (32, -6 y hoy visita a Belgrano), Huracán (32, -2 y hoy recibe a Atl. Tucumán), Aldosivi (33, -3 con el 1-1 de ayer ante Boca), Tigre (33, -4 y hoy juega con River), Talleres (33, +2 y visita a San Martín de San Juan) o Lanús (34, -5 tras perder con Vélez).

También puede ser rival de esos mismos equipos en caso de perder con el diablo y que Patronato derrote a Argentinos Juniors, porque los entrerrianos lo superarían por mejor diferencia de goles y Central terminaría 20º.

Nada mejor entonces, para la ciudad futbolera, que Central gane y que haya clásicos a partir del próximo fin de semana.