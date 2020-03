Sharks: partido clave

En la mañana argentina del sábado, Jaguares enfrentará a Sharks en el Kings Park Stadium de Durban, en lo que será el último partido de la franquicia argentina en su mini gira por Sudáfrica, periplo en el que hasta el momento suma una caída ante Stormers (17-7) y una victoria ante Bulls (39-24). El encuentro es de vital importancia para el conjunto que dirige Gonzalo Quesada, ya que un triunfo lo mantendría con posibilidades a acceder a los play offs del torneo y para ello se preparan.

Para afrontarlo, Jaguares presentará tres modificaciones para enfrentar a Sharks en la sexta fecha. Ayer, en la práctica llevada a cabo en el Northwood School, Quesada paró un equipo distinto con respecto al que derrotó a Bulls en Pretoria. Los tres cambios fueron el ingreso del pilar rafaelino Mayco Vivas por Nahuel Tetaz Chaparro, el segunda línea Matías Alemanno por Francisco Gorrisen y entre los tres cuartos Joaquín Tuculet por Sebastián Cancelliere.

La formación para medirse frente a los Sharks tendría entre sus titulares a los rosarinos Emiliano Boffelli y Jerónimo de la Fuente. Jaguares alistaría a Mayko Vivas, Julián Montoya y Joel Sclavi; Guido Petti y Matías Alemanno; Tomás Lezana, Marcos Kremer y Rodrigo Bruni; Gonzalo Bertranou y Joaquín Díaz Bonilla; Emiliano Boffelli, Jerónimo de la Fuente, Matías Moroni y Santiago Carreras; Joaquín Tuculet.

El equipo argentino se ubican en el tercer puesto de la Conferencia sudafricana, que lidera Stormes con 17 puntos, seguido por Sharks 16, Los Jaguares 15, Lions 5 y Bulls 1.

Por su parte, el árbitro argentino Federico Anselmi fue designado para controlar el encuentro que protagonizarán el próximo viernes Sunwolves y Brumbies de en el arranque de la sexta fecha.

Arranca la Superliga

Esta tarde comienza la Superliga Americana de Rugby con el partido que sostendrán Peñarol y Selknam en el Estadio Charrúa a las 20. Una semana atrás, los Carboneros jugaron su primer y único partido de preparación frente a Corinthians, logrando un contundente triunfo por 45-14. El equipo dirigido por Pablo Bouza llega a la Superliga como único representante de Uruguay y con la ilusión de conquistar el primer título de Campeón de América, tal como lo hizo Peñarol en fútbol en el año 1960.

El ex Duendes Mauro Genco integra el banco de relevos del conjunto uruguayo, mientras que el ex medioscrum de Jockey Club, Patricio Baronio, es titular en la franquicia chilena, al igual que el octavo cordobés (ex Atlético del Rosario) Rodrigo Bruno.