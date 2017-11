Seven en memoria de los rugbiers desaparecidos

Invitación. El seven será en La Plata xxxxxxxxxxxxxxxxx

Invitación. El seven será en La Plata xxxxxxxxxxxxxxxxx

El 9 y 10 de diciembre próximo, La Plata será sede del Segundo Seven de Rugbiers Desaparecidos. Un encuentro que incluye un día de plenario con los familiares y otro de partidos y que homenajeará a los hasta ahora 120 deportistas de la ovalada registrados como víctimas de la última dictadura cívico, militar y religiosa, que dejó como saldo 30 mil desaparecidos en la Argentina.

La sanjuanina Carola Ochoa, organizadora principal del encuentro, le dijo a Ovación que ya "hay varios jugadores y familiares inscriptos de Buenos Aires, otros tantos de distintas provincias y unos 12 de Rosario, pero hay tiempo aún para sumarse, sólo hay que contactarse con la página".

De este modo, Ochoa hizo referencia al facebook "II Torneo Nacional Homenaje a los Rugbiers Desaparecidos".

El sábado 9 habrá un plenario y talleres en el colegio Rafael Hernández (calles 1 y 49). Uno de los temas de debate será "Rugby, memoria y derechos humanos". Y el segundo día, el domingo 10, se llevará adelante el seven en el campo deportivo de la Universidad Nacional de La Plata. No es casual que la ciudad bonaerense sea anfitriona. Allí hubo 20 militantes, entre asesinados y desaparecidos, que jugaban en La Plata Rugby Club, historias que se compilaron en 2015 en un libro escrito por el periodista Claudio Gómez, titulado "Maten al rugbier".

Pero esa cifra primigenia lamentablemente no quedó allí. Aumentó con otros 16 rosarinos cuyas historias fueron parte de una nota que La Capital publicó el 13 de septiembre de 2015. Muchachos rosarinos, víctimas del terrorismo de Estado y que jugaban en Maristas, Duendes, Plaza, Jockey, Old Resian, Logaritmo, Gimnasia y Esgrima, Universitario, Sagrado Corazón y Tacuara.

Estarán presentes en La Plata el entrenador de la selección de rugby universitario, Guillermo Pujol, y el ex jugador de Casi y ex Puma Eliseo "Chapa" Branca (quien incluso en democracia integró la lista del famoso clan Puccio, ya que era amigo de Alejandro).

También el santafesino, ex Puma y psicólogo Matías Dalla Fontana. "El deporte no puede estar ajeno a la contrucción de un país y no hay reconstrucción sin sanación, sin diálogo, participación y sin una mirada realista de la historia en torno a la verdad", le dijo a este diario.