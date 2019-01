Sería el DNU 48 del macrismo

Para decirlo en términos deportivos, Macri sostiene un buen nivel de entrenamiento en la firma de DNU. El anunciado por Diógenes de Urquiza sería el número 48 que firmaría en su mandato. Según el medio digital Chequeado, el último sobre la creación del régimen de extinción de dominio fue el 47 (15 DNU promedio por año desde que asumió la presidencia, aunque no lidera el ránking de los presidentes democráticos: el que más echó mano a esta medida en relación al tiempo de mandato fue Eduardo Duhalde, quien entre 2002 y 2003 dictó 156 DNU, un promedio de 111 por año. Los DNU se incorporaron a la Constitución en la reforma de 1994 (pero tanto Raúl Alfonsín como Carlos Menem, en su primer mandato, ya los utilizabansin regulación constitucional ni legal). Y fueron justamente los constituyentes quienes aclararon que el uso debía ser "excepcional" y los prohibieron para temas penales, fiscales y electorales, una discusión latente. Ahora bien, ¿por qué la urgencia y no la búsqueda de modificar la ley de deporte mediante un debate en el Congreso nacional donde el macrismo no tiene mayoría absoluta?