Sergio Ramos lanzó una bomba sobre su futuro y el de Lionel Messi

CHIRINGUITO DE JUGONES HOY| EL PSG HARÁ UN EQUIPAZO CON MESSI Y RAMOS

El periodista español destacó que “en la charla se habló del PSG. Florentino cree que no va a llegar ninguna oferta del PSG. Por lo menos, lo que los dirigentes del PSG le comentan al Real Madrid. Y dice Ramos: «En el PSG me han dicho que van a hacer un equipazo conmigo y con Messi». Florentino le repite que no cree que la oferta llegue, pero, que si llega una oferta importante, el Real Madrid lo va a entender”.

En el mismo programa, el periodista Juanfe Sanz Pérez agregó sobre esa reunión que “cuando Pérez le preguntó por qué se ha llegado a esta situación o qué le pasa, Ramos le respondió: «Me he sentido abandonado. Me he sentido solo». Sobre su sentir de la situación, él cree que las intenciones que tiene el Real Madrid es que tanto José Ángel Sánchez (director general del club) como Florentino quieren que se vaya del club. Que ellos lo pusieron en el mercado. Cree que el trato no fue el adecuado o el que se merecía”

Además, que si bien ahora sí está abierto a ofertas, en un principio Ramos le dijo al presidente que “nunca las ha buscado ni él ni su representante por respeto a la afición, al club, a sus compañeros, al presidente y al escudo”.

Tanto a Messi como a Ramos se les terminan sus contratos en junio y en caso de que no renueven quedarán libres. Esto les facilita el camino para negociar con cualquier otra entidad. La situación del español entró en un terreno de controversias con parte de la dirigencia de su club, tal como ocurrió con el rosarino con el Barcelona.

En caso de que la posibilidad de que emigren al PSG sea factible, serán dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino, quien fue confirmado en el cargo el 2 de enero y ya entrena al equipo.