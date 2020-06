Serena Williams tampoco está de acuerdo en jugar "sin gente"

Es la reina local, pero está en duda. Serena Williams, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, no tiene definido si jugará este año el US Open, torneo que conquistó en seis ocasiones, y se suma así a la disconformidad de Novak Djokovic y Rafael Nadal en cuanto a las restricciones que impondría el torneo para llevarse a cabo en septiembre en el medio de la pandemia del Covid-19. Incluso porque podría llevarse a cabo en la mismísima sede de New York, una de las ciudades más afectadas a nivel mundial y con mayor cantidad de muertes por coronavirus.

Entre otras medidas se baraja que los tenistas deban hacer cuarentena previa y que el certamen sea a puertas cerradas para el público.