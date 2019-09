"Serán ochenta minutos de hacha y tiza"

Una vez más Gimnasia y Esgrima llegó a una final. El próximo sábado, a las 15.30, en la Bombonera del parque Independencia el conjunto mens sana dirimirá el Torneo del Interior A con Marista, el campeón de Mendoza, con el arbitraje de Santiago Altobelli. Será la tercera final consecutiva que disputarán los auriazules en los últimos tres años a nivel torneos UAR: Interior A 2017, Nacional de Clubes B 2018 y ahora Interior A 2019, algo que demuestra que el proceso, si bien aún no arrojó resultados en cuanto a títulos, está por el buen camino. También será la primera vez que el equipo del parque reciba una definición en su reducto.

Tanto GER como Marista nunca salieron campeones de este torneo aunque ambos ya jugaron una final: En 1998 Marista cayó ante Jockey Club Rosario 25-13 en su primera edición y Gimnasia no pudo con La Tablada en 2017 y perdió por un ajustado 25-22.

Este año, en su derrotero, en los partidos de ida Gimnasia venció al Jockey cordobés en la Docta 31-26, luego a Old Resian 32-24 y cerró la primera fase superando a Tucumán Rugby en Yerba Buena 43-31. En los partidos revancha, cayó ante Tucumán Rugby en el parque Independencia por 36-7 (fue la única derrota sufrida), luego le ganó al tricolor en el Grantfield 28-14 y abrochó la clasificación a semifinales al vapulear al hípico cordobés por 40-14. Ya en semifinales, derrotó a Urú Curé de visitante por 24-19 y sueña con el título.

A días del trascendental encuentro, el segunda línea de Gimnasia Ramiro Guraya sabe que la parada no es fácil y si bien no hay recetas para ganar un campeonato el forward cree que para tener chances “tenemos que confiar en nuestro sistema y no salirnos de las cosas que entrenamos. A esta altura no te vas poner a sumar cosas, sino preparar el partido como se lo merece, con la responsabilidad que lleva jugar una final. Hay que disfrutar muchos de estos días, es una de las semanas más lindas”.

¿Qué te pareció este torneo?

Nosotros lo habíamos jugado en 2017 pero era un torneo que no tenía el nivel que tiene éste. En ese entonces, al estar el Nacional de Clubes los mejores equipos jugaban ahí y los que no podían entrar, lo hacían en el Interior, como nos pasó a nosotros. Comparándolos, no era un torneo tan duro como lo es este. Ahora están los mejores equipos del Interior del país y en cada partido te medís con lo mejor de cada provincia y notás realmente la dureza que tienen. En la fase de grupos, nos cruzamos con equipos como Tucumán Rugby y el Jockey cordobés, por ejemplo y en semi con Urú Curé, que es el campeón de Córdoba. Foguearte con equipos como los cordobeses o los tucumanos, que no por nada tienen la fama que tienen sus forwards, te da otra experiencia, otro roce.

De todos los partidos que jugaron, ¿cuál fue el más complicado?

Sin dudas ante Urú Curé, el campeón de Córdoba, con todo lo que ello implica. Gracias a Dios lo pudimos destrabar pero fue un partido tremendo. Tienen un pack de forwards muy fuerte y en defensa te ahogan mucho, pero pudimos trasladarle la presión a ellos, algo que habíamos entrenado entresemana, y le pudimos ganar el partido.

¿Cómo está el plantel?

Estamos muy bien, muy fuertes a nivel cabeza. Es un grupo muy unido y eso se nota, adentro y afuera de la cancha.

¿Qué partido esperan para el sábado? Marista ya demostró ser un equipo complicado: le ganó a Jockey y también a Duendes.

Creo que va a ser un partido muy duro. Es una final y van a ser ochenta minutos de hacha y tiza, del primero hasta el último segundo. Espero que salga un buen espectáculo y que podamos disfrutarlo, pero...

¿Dónde van a estar las claves del partido?

Pienso que van a estar en la obtención y en la manera en que nosotros podamos desplegar nuestro juego. También va a ser importante la defensa, que es

una de las armas que nos trajo hasta acá.

Para este partido decisivo tienen dos cartas que no tuvieron para la final del Regional del Litoral: Teo Castiglioni y Leo Senatore.

Sí, es cierto. Son jugadores muy importantes que le aportan mucho al plantel, desde el juego hasta en lo anímico. La calidad que tienen los dos no se discute pero además ellos te dan un envión anímico importante, además de cierta tranquilidad por la experiencia que tienen.

¿El tema de la localía, puntualmente en este tipo de partidos, influye en ustedes?

Sí. Estar en tu club, donde entrenás y conocés la cancha en detalle, donde está tu gente, es algo impagable. Jugar en el club nos gusta mucho y más este tipo de partidos. Marista también va a traer su gente y se va a acercar mucha gente de otros clubes. Creo que la Bombonera va a ser una fiesta.