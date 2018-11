"Será en River y con gente, sin la menor duda"

A las 12 el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, anunció que el partido se jugaba como estaba pactado en el "pacto de caballeros" que firmó en una hoja común junto a los presidentes de River y Boca. A las 13.55, el club de Núñez emitió un comunicado ratificando esa postura y dándole indicaciones a los hinchas para concurrir al estadio. A las 14, el mismo Domínguez confirmaba la nueva postergación. Unos minutos después un contrariado Rodolfo D'Onofrio salía a exponer su parecer y con absoluta firmeza expresó que la final "se juega en River y con gente, sin la menor duda". Eso, para confrontar con la decisión de su par Daniel Angelici, que reclamo sanciones para los de Núñez. La grieta estaba abierta como nunca.

D'Onofrio dijo desconocer el comunicado que emitió Boca alrededor de las 12.30, donde pedía que no se jugara el partido porque no estaba la "igualdad de condiciones" que se había firmado el sábado. Pero también estaba el pedido de sanción a River (ver "Daniel Angelici"), un puñal que rompió el pacto de caballeros pero que el titular de River trató de decir de otra manera.

"No puedo opinar por lo que ustedes me dicen", esquivó D'Onofrio cuando se lo consultó sobre el comunicado. Pero algo tenía que decir. "Cuando alguien presenta algo, generalmente la Conmebol nos da vista. Si fue así (la presentación del escrito que a esa altura era un hecho), sorpresa, una gran sorpresa, porque ayer hubo un acuerdo para que Boca no jugara en desventaja. Y River, generosamente, dijo que no queremos jugar así. Chau muchachos...", se despidió.

Ese fue el cierre de la conferencia de prensa improvisada que dio luego de dialogar con el técnico Marcelo Gallardo y el director deportivo Enzo Francescoli. Antes de de eso, respondió sobre el artículo 18 en el que se basó Boca para pedir la sanción y dijo que "ese artículo que citan, que vi por ahí, tiene como 25 posibles sanciones. No le puedo llevar el apunte. No hagamos más líos que el que ya se provocó. Nuevamente Boca le dijo a River que no quería ventajas. Juguemos y ahí se verá cuál de los dos es el campeón de la Libertadores".

"La primera reflexión para hacer es que siento una pena enorme. Un River-Boca que está esperando todo el mundo y que por quince inadaptados tengamos que vivir todo esto. Tengo una sensación de tristeza como todos los hinchas de ambos clubes", expresó además el presidente de River, que agregó que "algún error que hubo en la seguridad llevó a todo esto".

D'Onofrio hizo mucho hincapié también en que estuvo "completamente de acuerdo" con la decisión que anunció Alejandro Domínguez. Pero quedó claro que quedó con la sangre en el ojo por la decisión que tomó Boca.