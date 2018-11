Será Lioi o Becker

¿El elegido? Lioi se lleva la pelota y atrás Carrizo, quien no jugará, lo observa.

¿El elegido? Lioi se lleva la pelota y atrás Carrizo, quien no jugará, lo observa. Sebastián Suárez Meccia

La vacante que dejó abierta el suspendido Federico Carrizo será cubierta por un juvenil. Así lo tiene determinado Edgardo Bauza. El Patón cuenta con dos nombres para probar y evaluar entre la práctica de hoy y de mañana. Andrés Lioi y Diego Becker son los apuntados por entrenador para ocupar el carril izquierdo del mediocampo el domingo contra Temperley, por la semifinal de la Copa Argentina. Así lo certificó ayer temprano Ovación. Todo dependerá luego de cómo responderá cada uno de los elegidos en los entrenamientos para después sí suplir al Pachi en Córdoba. En tanto, el resto del equipo y cómo se plantarán tácticamente en el estadio Mario Alberto Kempes está virtualmente resuelto (ver infografía).

La sesión de ayer no pudo llevarse a cabo como deseaba el técnico en el campo debido a las secuelas que dejó las intensas lluvias de los últimos días. No obstante, y si el buen tiempo lo permite, hoy temprano pararía un rato lo que viene dándole vueltas en la cabeza de cara al desafío con el gasolero.

La única duda que tiene por ahora radica en el mediocampo. En el sector izquierdo en realidad. La ausencia de Carrizo, quien fue expulsado contra Newell's en cancha de Arsenal en el histórico clásico que ganó el canalla 2 a 1, le generó un dolor de cabeza al Patón. Claro que todo se agudizó cuando se enteró que Germán Herrera fue sometido a un estudio por imagen y se constató que se desgarró en el vasto medial del cuádriceps derecho y tendrá para dos semanas más de recuperación.

Porque el reemplazante natural de Pachi iba a ser Maxi Lovera. Pero ante la inesperada baja del Chaqueño, el formoseño pasó a ganarse un lugar entre los titulares automáticamente. Eso sí, el pibe oficiará de enganche ante Temperley. La misión es que se desempeñe por detrás de Fernando Zampedri, quien ayer volvió a entrenar diferente, pero su presencia el domingo, según el propio cuerpo técnico auriazul, no corre peligro.

Por lo tanto, el carril izquierdo sigue acéfalo. Aunque Ovación constató ayer que Bauza piensa probar a Andrés Lioi y a Diego Becker por ese callejón. Es más, el rosarino es uno de los pocos que puede actuar por los cuatro puestos del mediocampo, más allá de que ante Atlético Tucumán terminó quedando afuera de los suplentes. Pero esta vez es diferente.

Bauza sabe que Lioi tiene un gran potencial. Por lo tanto, espera que el juvenil explote de una bendita vez. De ser posible el domingo en Córdoba. Por eso lo exigirá a fondo. A la vez, el DT no piensa mover de paralelo a Camacho, pese a que en su momento venía jugando por izquierda.

Igual suerte de ser evaluado con suma atención correrá Diego Becker, el otro apuntado por el Patón. "Entre ellos saldrá quien juegue", le afirmaron a este medio sin dudar desde el club. Como dato extra hay que destacar que ni Joaquín Pereyra ni José Luis Fernández son real opción a la hora de buscarle reemplazante a Carrizo.

Mientras que el entrenador no imagina la última línea sin Matías Caruzzo pese a que no llegaría en condiciones al día del partido por el desgarro que viene dejando atrás lentamente. Igualmente le tirarán la casaca titular y luego rezarán para que no se termine de romper.

Por lo tanto, Central piensa salir ante Temperley en el estadio Mario Alberto Kempes con Lesdesma; Bettini, Caruzzo, Ortiz y Parot; Camacho, Gil, Ortigoza y Lioi o Becker; Lovera; Zampedri. Por último, el sistema táctico será como ante Boca, es decir un 4-4-1-1.





Reaparecerá el capitán Ruben

Marco Ruben se lesionó en la previa del partido ante Boca. Aún sigue entrenando de manera diferente. Sin embargo, ante la repentina baja de Germán Herrera y debido a que Maxi Lovera será el enganche del equipo ante Temperley, el cuerpo técnico decidió que el capitán ocupe como sea un lugar entre los suplentes en la semifinal. Incluso no sería descabellado verlo de nuevo en acción en algún pasaje del complemento.

"No está para hacer 90 minutos, pero al menos al banco irá", fue la frase escueta y contundente que recibió ayer del otro lado de la línea telefónica Ovación cuando se le consultó a un fuente calificada por el estado del atacante. El mismo punta que continúa haciendo una rutina específica porque no se recuperó del desgarro.

Incluso el 9 tiene todos los boletos para reaparecer en los campos en Córdoba, ya que será uno de los dos delanteros que estará entre los suplentes (el otro sería el pibe Agustín Maziero) cuando sea momento de jugar ante el celeste.





Va por otro gol ante el gasolero

Fernando Zampedri ya sabe lo que es marcarle a Temperley. De hecho, debutó en la red con la casaca canalla por la Superliga ante el celeste. Es más, aquella noche del 18/09 del año pasado fue figura cuando el equipo de Paolo Montero igualó 1 a 1.





El celeste se arma

Cristian Aldirico, técnico de Temperley, tuvo ayer algunas buenas noticias. Es que Matías Castro y Ramiro Costa podrán estar presentes en el choque ante Central. El arquero y el ex delantero canalla, quienes habían sufrido molestias en el último partido del gasolero frente a Mitre de Santiago del Estero, respondieron de buena forma y el DT los tendrá a disposición. El celeste marcha penúltimo (junto a Brown de Puerto Madryn) con 7 puntos en la B Nacional, pero apunta de lleno a llegar a la final de la Copa Argentina.