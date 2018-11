Por Mónica Santino / DT del equipo de fútbol femenino "La Nuestra" de la Villa 31, Buenos Aires

La selección argentina se clasificó para el Mundial de Francia 2019 luego de 12 años sin participación. Esta es la noticia más destacada. Pero, ¿qué representa esta clasificación? ¿Qué significa un estadio repleto como ocurrió en el partido de ida el jueves pasado en cancha de Arsenal? ¿Qué es lo que le viene ocurriendo de un tiempo a esta parte al fútbol de mujeres en Argentina? Hay, existe, un movimiento social nunca antes visto en relación al deporte más popular. Calificarlo de moda o boom pasajero suena casi a una falta de respeto para las miles que se atreven a calzarse botines y entrar a la cancha, las que alientan a sus clubes en las tribunas, las que ejercen periodismo deportivo, las que juegan con sus hijas en las plazas, las que participan en torneos, ligas y distintas competencias en todo el país. Son las que se animaron, son las que ya no escuchan los chistes y los desprecios. Son todas las que de la cancha no salen nunca más. Se celebra colectivamente el ingreso a la larga lista de reivindicaciones pendientes, el deporte, el derecho a jugar. A poder bajarla de pecho y poner la pelota bajo la suela. A mirar toda la cancha y pasársela a la que está desmarcada. A festejar un gol después de muchos toques. Saber los nombres de las pibas de la selección, inventar cantitos, llenar tribunas, juntarnos a ver el partido son las acciones para dar una batalla cultural que recién empieza. No estamos de moda. Donde existe una necesidad hay un derecho dijo una de las mujeres más importantes de la historia argentina. Y de ese material estamos hechas. El fútbol siempre fue feminista. Reparte poder entre un equipo, nadie gana un partido en soledad. No nos frenan sacándonos los pañuelos verdes, habrá otra compañera para reponerlo. No nos frenan quitándonos la pelota. Habrá otra compañera para recuperarla. Sin nosotras nunca más. El fútbol será feminista o no será.