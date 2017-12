Sensini: "En Udinese viví cosas muy lindas"

Si hay algo que destaca a los fanáticos del Udinese por sobre el resto de los clubes italianos es la pasión con la que viven el fútbol. Ese mismo sentimiento es comparable con lo que sienten por Roberto Sensini. Y esto es mutuo, ya que el ex jugador también tiene el mismo cariño.

¿Qué sentís por el Udinese?

Fue mi primer club en Italia y también en el que me retiré del fútbol. Tengo un sentimiento particular por Udinese porque viví cosas muy lindas, fue una gran experiencia. Me dieron la posibilidad de terminar mi carrera allá y después tuve la chance de dirigir seis meses.

¿Cómo fue la experiencia de vivir allá?

Údine es una ciudad que me dio mucho afecto. Allí viví siete años y medio, me quedaron muchos amigos y cuando puedo los visito y recordamos viejos tiempos.

¿Qué sentiste al saber que abrieron una filial con tu nombre?

Mantengo un grato recuerdo del Udinese y la verdad es que me pone muy contento que hayan pensado en mí.