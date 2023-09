Selección con estirpe rosarina, para superar a Bolivia en la altura de La Paz

La altura de La Paz será la segunda escala del seleccionado argentino de fútbol en las eliminatorias sudamericanas. A cuatro días de la victoria en el debut contra Ecuador por 1 a 0, esta tarde se encontrará con un doble adversario, Bolivia y los 3.265 metros sobre el nivel del mar en los que se encuentra el estadio Hernando Siles, sede del partido. Un desafío que no intimida al último campeón mundial. Menos aún a sus cracks rosarinos, Lionel Messi y Angel Di María. Curtidos en exámenes rigurosos y contingencias adversas, acostumbran a relucir su clase en cualquier momento, para beneficio de la celeste y blanca. Por qué no repetirlo una vez más y así seguir el legado de jugadores nacidos y surgidos en los clubes de esta ciudad, con los que reafirmar que es imprescindible la presencia rosarina para que Argentina gane este martes en La Paz (a las 17, TV Pública y TyC Sports), ante un rival que llega de ser goleado 5 a 1 por Brasil.

La capacidad aeróbica de los futbolistas que provienen del llano por lo general se altera en La Paz. La altura le causa efectos negativos. Di María, por el contrario, es de los que mejor se adaptó a ese factor las tres veces que jugó por eliminatorias. Una razón para entender por qué no empezó de titular el viernes pasado, con la intención de preservarlo, y hoy sí estará desde el vamos. En un escenario propicio para tomarse desquite. Es que nunca ganó allí y su última participación fue en la caída por 2 a 0 en 2017 que derivó en la salida de Edgardo Bauza, tan canalla como Angelito.

Di María tuvo otro trago muy amargo en la misma La Paz. No solo fue una de las víctimas del lapidario 6 a 1 en 2009 que sufrió la selección que conducía el eterno Diego Maradona, uno que apreciaba en serio a Fideo aunque su amor en la ciudad tenía los colores rojinegros. Encima se fue expulsado. Pero esta es otra etapa de su carrera. Se convirtió en un indiscutido y su talento puede resultar determinante esta tarde para el esperado triunfo argentino.

Esa victoria que, a diferencia de Angelito, sí pudo alcanzar Messi en La Paz por las eliminatorias, en 2020. El Diez rosarino, que aún no está confirmado si será titular por una molestia que tuvo ante Bolivia, rompió en ese momento la racha negativa que tenía en suelo boliviano, por el estrepitoso 6 a 1 en contra mencionado más arriba y el 1 a 1 de 2013, ambos partidos junto a Di María.

Messi ganó esa vez por 2 a 1, con los goles de Lautaro Martínez y Joaquín Correa, siendo parte de un plantel que se estaba consolidando y que llegaría al punto más alto con la vuelta olímpica en la Copa América de 2021 y luego en el Mundial de Qatar 2022.

Lionel Scaloni celebra el gol del rosarino Lucho Figueroa, en el 2-1 de 2005 de la selección argentina sobre Bolivia.

Ese triunfo contra Bolivia fue con la conducción de Lionel Scaloni, nacido en Pujato y con identidad leprosa. Como el Diez. Es que, tal cual se mencionó, el fútbol rosarino siempre pone su sello si de victorias se trata en la capital boliviana en partidos rumbo al Mundial.

Es el mismo Scaloni que, con los botines puestos, en su primero único partido de titular en las eliminatorias, venció a Bolivia por 2 a 1 en 2005, en una selección plagada de futbolistas salidos de acá, y que fueron titulares, ingresaron o estuvieron el banco. Desde los rosarinos Luciano Figueroa, autor de un gol, Maxi Rodríguez y Lucas Bernardi, hasta el Pato Abbondanzieri, de Bouquet, Nico Burdisso, de Altos de Chipión, el chubutense Aldo Duscher, el catamarqueño Daniel Díaz, Leo Ponzio, de Las Rosas, y Fernando Belluschi, de Los Quirquinchos.

Sin el fútbol rosarino, por lo visto no le alcanza a la selección para dominar la altura. Apenas un lejano 2 a 1 en 1965 no tuvo ningún representante local. Hasta la ya legendaria “selección fantasma”, la del 1 a 0 en 1973, con gol del mendocino Fornari, los necesitó. Allí estuvo el rosarino Aldo Poy y el correntino Juan Ramón Rocha, de Central y Newell’s, aparte del cordobés Mario Kempes, que luego llegaría a Arroyito.

Messi y Di María son de esa dinastía rosarina. Y encima mejoraron el linaje, con talento, cualidades y goles. La selección los necesita. Y si es para ganar en Bolivia, ni dudar. Así lo marca la historia.

La Pulga, en duda

Lionel Messi no participó de la práctica de ayer de algo más de una hora en el predio del club The Strongest y se mantiene la duda acerca de si será titular. La Pulga fue reemplazado contra Ecuador, a pedido del propio jugador, por una molestia y encendió las alarmas. Pero los estudios que le hicieron no revelaron ninguna lesión muscular y por lo tanto viajó a Bolivia.