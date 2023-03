Selección Argentina: Blanco, Buonanotte y Gio, con los campeones en los dos amistosos

La presencia de Messi y los demás campeones mundiales para los amistosos de marzo, en los que la Argentina estrenará el título y lo festejará frente a sus hinchas. También fue convocado Alejandro “Papu” Gómez, quien fue operado recientemente del tobillo, no volvió a entrenarse con el Sevilla y no está en condiciones de jugar.

En la lista de Scaloni, nombrado mejor DT del mundo en los premios The Best, también están dos de los tres futbolistas que por lesión se quedaron a último momento afuera del último Mundial como Nicolás González y Giovani Lo Celso. En cambio no fue convocado el tucumano Joaquín Correa, con una lesión en una rodilla.

La nómina: Arqueros: Franco Armani (River Plate), Gerónimo Rulli (Ajax) y Emiliano Martínez (Aston Villa). Defensores: Nahuel Molina (A. Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Cuti Romero (Tottenham), Germán Pezzella (Betis), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (United), Marcos Acuña (Sevilla), Nicolás Tagliafico (Lyon), Juan Foyth (Villarreal) y Blanco.

Mediocampistas: Rodrigo De Paul (A. Madrid), Leandro Paredes (Juventus), Alexis Mac Allister (Brighton), Guido Rodríguez (Betis), Enzo Fernández (Chelsea), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Thiago Almada (Atlanta United), Perrone, Buonanotte, Lo Celso (Villarreal), Buendía y Carboni.

Delanteros: Lionel Messi (PSG), Ángel Di María (Juventus), Lautaro Martínez (Inter), Julián Álvarez (City), Paulo Dybala (Roma), Ángel Correa (A. Madrid), Alejandro Gómez (Sevilla), Garnacho y Nicolás González.

El Chimy Avila, a España

El rosarino Ezequiel Chimy Avila recibió una gran noticia. A los 29 años fue citado por Luis de la Fuente a la selección de España en una prelista rumbo a las eliminatorias de la Eurocopa 2024.