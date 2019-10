Central mostró mejoras en muchos aspectos frente a Racing, algo que deberá extender en el tiempo para reencontrarse cuanto antes con la victoria. Cuáles fueron las razones en las que se sustentó el salto cualitativo

La mejora futbolística que se había propuesto Central tras el empate ante Unión llegó, lo que se transformó en una muy buena noticia para el Diego Cocca, amén de que el resultado no fue el esperado y que el equipo sumó su sexto partido sin victorias. Ahora lo más importante para el entrenador y sus dirigidos será extender en el tiempo ese rendimiento, sabiendo que de esa forma estará siempre mucho más cerca de reencontrarse con el triunfo que se le viene negando.

Al menos las sensaciones del empate frente a Racing fueron distintas a las vividas después de otros empates, en los que los méritos nunca estuvieron a la orden del día. Desde ese punto de vista es rescatable lo que esta vez produjo el equipo, independientemente del resultado. Lanús será la primera prueba de fuego en esto de intentar repetir esos atributos que le sirvieron al canalla para fortalecer su imagen.

Seis puntos en los que el equipo se apoyó para potenciar su funcionamiento:

1 Volumen de juego

Sin dudas el mejor atributo y que, en cierta forma, engloba todos los otros aspectos que se puedan marcar como positivos. Lo concreto es que el canalla dio un paso hacia adelante desde la concepción del juego. Es que sus intentos ya no fueron arrestos individuales, sino que hubo conexión entre sus piezas. Es cierto que faltó la pata de apoyo que pudo haber sido Pereyra (participó poco del juego), pero pese a ello el equipo se las arregló para atacar y hacerlo con criterio. Fácilmente traducible el juego en la cantidad de situaciones generadas. Ante un rival de jerarquía como Racing no se crean tantas chances de gol sin un mínimo de fútbol. Esta vez el equipo de Cocca supo hacer circular la pelota, pero sobre todo con inteligencia. Era el volumen de juego que se le venía reclamando desde el inicio del torneo.

2 Mayor posesión

Sin entrar en el terreno y la discusión estéril de posesión sí o posesión no, Central jugó un partido de una manera especial sobre Racing, porque casi siempre pudo manejar la pelota. Se sabe que cuanto más la tenga un equipo mayores serán las posibilidades y el canalla hizo alarde de ello. Claro que uno de los mayores atributos fue no tener la pelota de manera pasiva, sino hacerlo con la seria intención de agredir a partir de ella. Por eso resultó positivo que haya sido punzante y haya sabido buscar los espacios. En los partidos anteriores nunca Central se caracterizó por llevar las riendas del juego (salvo algunas pequeñas excepciones), pero esta vez se hizo de la pelota, la cuidó y siempre intentó sacar provecho de esa situación.

3 No cedió el dominio

A partir de la posesión, Central fue otro equipo y una de las mejores cosas que tuvo fue no haber cedido nunca el dominio del partido, algo difícil de conseguir ante un rival de la jerarquía de Racing. Es que el equipo del Chacho hace y deshace a su gusto a partir del balón, pero el canalla no lo dejó. No hay antecedentes, al menos en este torneo, en el que el equipo de Cocca haya podido dominar el juego de principio a fin. En otros momentos perdió las riendas y definitivamente la pasó mal, pero esta vez no fue el caso. Por eso Central fue el que, además de generar las primeras situaciones en el partido, dispuso de chances hasta los últimos segundos.

4 Desborde por las bandas

Aun con la presencia de Maximiliano Lovera, con capacidad de maniobra en el mano a mano, la apuesta de Central con Cocca técnico fue el desequilibrio por las bandas. Nunca le había dado los resultados esperados. Siempre quedó en deuda en ese sentido. Pero ante Racing fue una de las principales armas que utilizó y más réditos le dio. Eso sí, la búsqueda se recostó generalmente por la derecha (durante la semana el DT había insistido con fuerza de esa manera), donde Rius fue una pieza clave, bien secundado por Molina, que pasó mucho y bien. Sí al equipo le faltó un poco más por izquierda, pero Gamba cumplió con esa función cuando se tiró por el sector donde, paradójicamente, colaboró más Brítez que Pereyra. Desde los costados nacieron gran parte de las situaciones generadas.

5 Ritmo, de principio a fin

En partidos anteriores se había notado una mejora física del equipo en relación al torneo pasado, sin que ello hubiera servido para imponerse de manera clara a otros rivales. Le fue difícil a Racing aguantar el ritmo que impuso Central. Es que después de un primer tiempo en el que el canalla hizo claramente todo el gasto, se esperaba una merma en la respuesta física que tuviera implicancia de manera directa en el nivel futbolístico. Y si el canalla pudo seguir dominando el juego, sometiendo al rival y generando chances hasta el último minuto fue porque pudo mantener el ritmo y la intensidad física.

6 Estuvo mejor parado

El formato de partido que propuso Central, de presión alta y asfixia sobre el rival, hizo que mantener el orden no le resultara demasiado complicado (Racing sólo lo complicó con un centro que terminó en gol y un tiro libre desde lejos que dio en el travesaño). La posición y los desplazamientos de Rinaudo fueron determinantes en ese sentido. Es que manejando casi siempre el balón, el volante central no tuvo necesidad de salir a cortar el juego adelante ni de realizar grandes trayectos hacia los costados. Eso fue lo que le permitió al equipo mostrarse bien parado en el fondo, con Fito metido más que nunca cerca de los marcadores centrales. Por eso Gil tuvo más libertades a la hora de moverse unos metros más adelante, buscando asociarse con los volantes ofensivos.