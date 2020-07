¿Se viene una dupla en la reserva de Central?

La designación de Cristian González como entrenador del primer equipo de Central dejó la butaca libre en reserva. En principio, había dos apellidos de la casa que corrían con ventaja para ocuparla: Fernando Lanzidei e Iván Potepán. Pero los días se fueron consumiendo hasta que la dirigencia llegó a la conclusión de que podría oficializar la próxima semana una dupla técnica. ¿Los nombres? En este sentido hay varios candidatos con chances, pero nada definido.

“Seguimos evaluando las diversas posibilidades porque consideramos que aún hay margen como para hacer una buena elección. La idea es designar a uno de los entrenadores que forme parte de la actual estructura, pero por el momento todo sigue igual. En unos días lo vamos a resolver”, fue la frase que le dijo a Ovación un alto directivo centralista.

Por el momento el cuadro de situación indica que lo de Lanzidei quedó en stand by, mientras que lo de Potepán ya no cuenta porque consideran clave el rol que ejerce en la 5ª división de AFA. Lo que asomó en el horizonte de las posibilidades es el nombre de un referente del club de los años 90: José Luis “Puma” Rodríguez.

Dentro de las variables potenciales el apellido del Puma es fuerte puertas hacia adentro porque cuenta con todo el aval del Kily González. Por eso desde la directiva no descartan acceder a la sugerencia del flamante entrenador de la primera y también asignar a otro ex jugador canalla para que acompañe al ex delantero que marcó a fuego a los hinchas en su momento luciendo la casaca número 11. Es una de las posibilidades, claro está.

Porque en la mesa de evaluación hay otros nombres. Por ejemplo, el de Javier “Chueco” García, quien ya trabajó en el club junto al Kily en la reserva. Y hay que agregarle el del ex volante canalla Mario Paglialunga, quien está a cargo de la 6ª y además coordina el baby. Quienes conocen el paño de la inferiores aseguran sin dudar la enorme capacidad del ex volante central para comandar un proyecto. Mientras que algunas voces consultadas por este medio siguen teniendo en consideración a Adrián Dezotti, quien también estuvo en Central.

mario.jpg Mario Plaglialunga está muy bien catalogado por toda la estructura deportiva de Central y por eso también es opción.

Al que hubo que tachar porque los tiempos no coincidieron es a Roberto Tito Bonano. La directiva se contactó con Tito, quien agradeció el gesto pero tiene un compromiso asumido con la selección de Paraguay. No obstante, el ex arquero de Barcelona y la selección nacional mostró interés por regresar a la institución que lleva en el corazón en un futuro cercano.

Por lo tanto, el anuncio del nuevo entrenador de la reserva no tiene fecha ni apellido definido, por ahora. Aunque la próxima semana sería determinante para la elección. Al menos es el anhelo de varios directivos, quien ahora no descartan anunciar una dupla técnica para que asuma en la reserva canalla.