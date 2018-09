Se viene lo mejor

El Juan Manuel Fangio volverá a destilar adrenalina en breve. El Turismo Nacional hará base en estos pagos nuevamente. Esta vez para albergar la 9ª fecha. El calendario marca que la categoría más atractiva de la actualidad girará oficialmente desde el próximo viernes 14 al domingo 16 en el renovado trazado local con la Clase 2 y Clase 3. No obstante, hoy se lanzará formalmente la presentación de la competencia. Será a las 12 en el bar temático de un shopping de la zona norte de nuestra ciudad. Habrá personalidades del autódromo y varios pilotos, entre los que se destacan los principales zonales.

Rosario se ganó un lugar en el fixture tuerca a fuerza de sacrificio, inversión y promoción. El público, agradecido. El chapa-chapa estará dando el presente en la pista como en diciembre pasado. En esta oportunidad no para coronar la temporada sino para abrazar una jornada más de la agenda federal.

Por eso es que hoy al mediodía estarán diversas personalidades del ámbito municipal, de la especialidad como corredores, entre los que se destaca el crédito local: Pedro Boero, del Martos Med Competición, quien buscará hacer pesar su rol de dueño de casa.

"Llego bien pese a que en La Pampa terminé atrás por pisar aceite. Tengo un gran auto (Ford Focus) y espero demostrarlo en mi casa", le afirmó ayer Boero sin dudar a Ovación poco después de realizar la rutina diaria de entrenamiento. Pedrito tiene "muchas expectativas de meter un podio".

Otro que estará hoy será Iván Saturni (Focus). "Es la carrera más esperada porque irá mucha gente de mi pueblo y la zona. Noto que hay mucho interés por ver otra vez al TN en Rosario", apuntó el gran piloto que tiene Bigand y que espera "estar adelante y salir en la foto del podio el domingo".

En tanto, el venadense Ever Franetovich, el bermudense Fabián Yannantuoni, Leonel Pernía, Julián Santero, el baigorriense Leonel Larrauri y Leandro Carducci (Acebal) completarán la mesa de los pilotos de la clase mayor que darán la conferencia de prensa.

Mientras que Joel Borgobello (Timbúes) y el santafesino Miguel Ciaurro serán los embajadores de la Clase 2 en la presentación formal de la carrera, que en esta ocasión tendrá como invitada al TN 1600 de las Agrupadas. Sin dudas, el Fangio va entrando en calor.