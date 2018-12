Newell's y Central también dijeron #NoEsNo y #MiráCómoNosPonemos en las redes sociales. Los dos clubes rosarinos y otros tantos del fútbol de primera twittearon, en apoyo a la lucha contra la violencia de género y los femicidios, luego de la denuncia pública contra el actor Juan Darthés por parte de Thelma Fardín, junto al colectivo de Actrices Argentinas. Una reacción que se multiplicó en muchos espacios, pero que en el del fútbol suena como toda una cancha cantando que "el patriarcado se va a caer".

Es que se trata de un escenario machista salpicado con un sinnúmero de delitos sexuales. Nada menos que el astro portugués Cristiano Ronaldo está acusado de violación. Pero además, la redonda gira entre defensas corporativas por abusos contra sujetos de ambos sexos (incluso menores como chicos de la pensión de Independiente). Lo novedoso es que los Twitter fueron replicados esta vez también por varones, aunque no faltaron los chistes y rechazos, como los de los hinchas de San Lorenzo, que reprocharon al club de sumarse a los hashtag y seguir sosteniendo como "ídolo" a Héctor "Bambino" Veira.

"Desde el club trabajamos hace tiempo en defensa de los derechos humanos así que la problemática de género no está fuera de agenda. Fue tan movilizante la movida de las actrices que comenzó rápidamente a formarse una peña, con mujeres de distintas edades y realidades, con la idea de seguir trabajando las cuestiones específicas que se están debatiendo en clave feminista. Hasta tenemos una idea del nombre para al grupo", dijo desde el área social y solidaria de Newell's, Lucía Salinas al explicar por qué twittearon la frase "Nunca tendrán la comodidad de nuestro silencio" .

El nombre que se baraja en este grupo de mujeres rojinegras es el de la alemana Anna Margreth Jockinsen. Así se llamaba la mujer del inglés Isaac Newell. Ambos docentes y fundadores del Colegio Comercial Anglo Argentino (luego Nacional Nº 2, de Entre Ríos 139). El caso de Central también fue de "reacción inmediata". Así lo aseguró la vocal de la comisión directiva Geraldina Platero. "La misma tarde de la denuncia de Fardín subimos al Twitter de la Subcomisión de Mujeres la imagen con la leyenda "Yo sí te creo". Para Platero, desde que la subcomisión implementó el proyecto Noviembre, con charlas, debates, talleres y los amistososo del fútbol femenino en el Gigante de Arroyito, para concientizar sobre la desigualdad y violencia que padecen las mujeres, "tenemos más legitimidad en el club y respeto de los varones: seguiremos trabajando".

Abusos y denuncias

Una pizzería de Boedo retiró una escultura de Veira del frente del local a horas de la denuncia de Fardín. Es más. El ex jugador de El Cuervo y actual personaje mediático, condenado en 1991 a cuatro años de cárcel por intento de violación a un menor, había anunciado participar el sábado pasado del partido homenaje a Leandro Romagnoli en el Nuevo Gasómetro, pero no fue.

Entre los casos recientes están el del futbolista de Central Fernando Tobio quien agredió a una mujer en la salida de un bar. La dirigencia auriazul lo sancionó económicamente, y todo el plantel debió participar de una charla sobre violencia de género. Los jugadores de Boca, Edwin Cardona y Wilmar Barrios, también fueron acusados por abuso sexual y amenazas. Uno caso anterior fue el del jugador de Temperley Alexis Zárate en 2017. Se lo condenó a prisión por abusar de Giuliana Peralta, pero el club le dio licencia y juega aún en el exterior.

Otros deportes no fueron excepción. Este año se supo que el entrenador de las selecciones nacionales de gimnasia, Alejandro Sagreas, habría abusado de atletas durante los '90. Y en la misma disciplina pero en Estados Unidos, se condenó al médico Larry Nassar a más de cien años de prisión tras probarse que abusó de más de 250 niñas y jóvenes.

No es no.