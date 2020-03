Nicolás Spolli, jugador de Crotone, contó que en la actualidad "estamos en cuarentena". A la vez, dijo que "la situación es angustiante" y adelantó que mañana comenzarán a entrenar, pero "de a dos o tres jugadores"

"La situación que se atraviesa no es nada linda, es angustiante", reflexionó Nicolás Spolli, el ex defensor de Newell's y actualmente en Crotone (Serie B). El Flaco vive en el sur italiano, zona donde el coronavirus no atacó con fuerza como sí lo hizo en el norte. Igualmente, tanto él y su familia como el resto de los habitantes están en cuarentena con el fin de prevenir e intentar no tener contacto con nadie para que el virus no se propague. Italia está entre uno de los países que más padecen esta pandemia y Spolli reconoció que "lamentablemente se tomó conciencia bastante tarde".

Spolli (37 años) hace más de una década que se encuentra jugando en Italia. Pasó por diversas instituciones, como Catania, Roma, Carpi, Chievo Verona y Genoa, y en la actualidad lo hace en Crotone, que milita en la Serie B. Pero hoy el fútbol está detenido precisamente por la pandemia que sorprendió y mantiene en vilo al mundo. "Todos, al principio, lo tomaban en joda, pero hay que hacerlo con seriedad porque los números son terribles", opinó el defensor oriundo de Coronel Bogado en diálogo con Ovación.

Cuando el Flaco recibió el llamado de este diario se encontraba en su casa rodeado de su familia, con su esposa Angela y tratando de entretener a su hija Benedetta, además de su perra Lola. "Estamos en cuarentena", sentenció en el inicio de la charla para enseguida establecer el presente escenario por el que está atravesando. "La situación en el sur dentro de todo está controlada. Lo peor se encuentra en el norte, donde tengo muchos amigos que la están pasando mal. Ahora hay jugadores de la serie A y B que dieron positivo y por eso todos estamos en cuarentena. La mayoría está en su casa y no sale por ningún motivo con el fin de tratar de cortar esto. La situación no es para nada linda. Todo lo contrario, es muy angustiante".

"El virus, como todos saben, ataca a las personas grandes. Los que fallecieron en este país son de 75 años para arriba. Los más jóvenes lo pasan como una gripe y a los nenes prácticamente no los afecta, no hay casos", acotó.

El fútbol italiano se suspendió como pasó en otros países y por eso "todos estamos en casa tratando de colaborar". De todas formas, Spolli contó que "el lunes (mañana) arrancamos con los entrenamientos, pero con medidas importantes. Vamos a trabajar de a dos o tres jugadores porque no se debe hacer todos juntos. Tampoco se puede ir a los vestuarios. Cada uno deberá cambiarse y bañarse en su casa".

En su análisis por el difícil momento que están atravesando en ese país, el Flaco no dudó en afirmar que "se tomó conciencia bastante tarde. Hablo seguido con mi familia y espero que se tome conciencia en Argentina de que es un virus que no debe subestimarse. Hasta hace diez días no sucedía nada, todos lo tomaban en joda y hoy los números de la gente infectada, muertos y que están mal son terribles. La gente debe concientizarse y cumplir con todo el protocolo establecido e higienizarse como se indica. Ojalá que pronto se resuelva todo esto".

En cuanto a los alimentos y si los supermercados están abastecidos, el marcador central indicó que "todos están abiertos, aunque hacen ingresar de a dos o tres personas a la vez, con barbijos y guantes. Donde estoy yo te mandan el pedido a tu casa. Pagás con tarjeta de crédito y no tenés contacto con nadie. Las farmacias se encuentran abiertas y el transporte hasta ahora funciona, aunque están analizando qué hacer".

La pandemia no sólo generó caos, muertos en distintas partes del mundo e incidió para que la vida diaria se modificara. Y hasta se detenga el funcionamiento normal de distintos países. Como consecuencia de esto la economía se afecta notablemente. "Ya hay secuelas en Italia desde lo económico", afirmó el Flaco para cerrar su análisis de la realidad que le toca vivir en tierras italianas.