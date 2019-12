No pudo. El rosarino Beccacece tendrá que esperar para ser presentado en Racing.

La presentación oficial de Sebastián Beccacece como nuevo entrenador de Racing fue suspendida ayer por “una demora en los trámites administrativos”, según informó oficialmente la institución académica. A minutos del comienzo de la conferencia de prensa que se iba a realizar en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, cerca de las 13 y con más de 100 personas en la sala, el club informó la suspensión por una cuestión burocrática. La primera versión fue la demora en la rescisión del contrato de Eduardo Coudet, antecesor de Beccacece en el cargo, que, sin embargo, ya fue presentado en Internacional, el 19 de diciembre.

Tras 20 minutos después de la hora pactada, el club publicó la oficialización de la suspensión del evento de presentación del nuevo cuerpo técnico: “Por la sucesión de feriados de las fiestas de fin de año se generó una demora en los trámites administrativos necesarios para la confección de contratos. Por ese motivo fue postergada la presentación de Sebastián Beccacece como nuevo entrenador del plantel profesional”, fue el texto que subió Racing a sus redes sociales. La nueva fecha de presentación “será comunicada desde la institución”.

Beccacece estuvo hasta las 11.30 en el estadio junto al presidente, Víctor Blanco, y de allí se desprende que la suspensión de la presentación fue por “detalles” en la confección del contrato, pero esto no impediría el comienzo del ciclo del ex DT de Independiente el próximo jueves. La desprolijidad generó una gran cantidad de rumores a tres días del arranque de la pretemporada del plantel profesional, programada para el próximo jueves 2 de enero en el predio de la AFA en Ezeiza. El flamante entrenador estuvo hasta las 11.30 en el estadio junto al presidente, Víctor Blanco y de allí se desprende que la suspensión fue por “detalles” en la confección del contrato pero que no impediría el comienzo del ciclo de Beccacece el próximo jueves.