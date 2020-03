Se saluda que beneficie a Newell's y Central

Como Jefe responsable de la sección deportes del diario La Capital, no existe más gratificación periodística para todos los que hacemos Ovación que Newell's y Central o viceversa, el orden nunca alterará el producto, siempre jueguen en la primera división. Es que Rosario sin Newell's y Central en primera es algo así como esta ciudad sin el Monumento a la Bandera. Ojalá que la Rosario futbolera nunca más viva colgada del mapa de la zona roja. Sencillamente porque ninguno de los dos equipos merecen atravesar por semejante martirio. No hay derecho a tanto sufrimiento. Ni de los hinchas genuinos de uno y otro lado y tampoco de los periodistas. Entonces, la termolandia leprosa y canalla tan militante de las redes, por favor abstenerse. En ese contexto se saluda las dos campañas que están realizando Newell's y Central, aunque todavía falten las 11 fechas de la Copa de Superliga. Todo esto viene a cuento porque se aplaude de pie que los dirigentes del fútbol argentino aprueben en un santiamén bajar a dos descensos y no mantener los cuatro como estaba establecido a principio de temporada. Es cierto que a primer golpe de vista todo parece una desprolijidad, pero la verdad que lo más importante es que este nuevo giro dirigencial beneficia a Newell's y Central. Porque de aprobarse esa modificación sólo una catástrofe numérica los haría volver a verse en el precipicio. Y eso es lo que realmente vale para todos aquellos que creemos que Rosario debe ser el ombligo del mundo futbolístico. Por eso dentro de los cánones reglamentarios todo. Si hay mayoría de pensamiento, bienvenido sea en este acto democrático que tiene al presidente Claudio Tapia como el gran promotor. Si esa pluralidad de voces es para favorecer, entre otras cuestiones, a Central y Newell's también se aplaude.