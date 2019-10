Se retira Leguizamón, el último puma de bronce

Con Juan Leguizamón se despide una generación. El retiro del último exponente de Los Pumas de bronce, que alcanzaron el tercer puesto en Francia 2007, es una marca en la historia del rugby argentino que abrirá el telón para despedirse de esta Copa del Mundo, justamente hoy ante Estados Unidos.

Si las páginas doradas de Los Pumas fueron escritas por los de la gira de 1965 que vencieron por primera vez a los Juniors Springboks, o los de 1985 que empataron con los All Blacks en 21 puntos, sin lugar a dudas, los del 2007 también estarán allí con sus hazañas, donde Leguizamón fue un protagonista fundamental del equipo comandado por Agustín Pichot.

Nadie olvidará jamás el tackle de Legui a Sebastien Chabal, cuando Los Pumas alcanzaron el tercer puesto en 2007, dejando con las manos vacías al anfitrión, y enmudeciendo a todo un estadio. “Un poquito de locura”, reconoce Leguizamón a sus 36 años, con 86 caps, encima en la previa de su debut en su cuarta Copa del Mundo.

Sin mayores rodeos, tras el Captain's Run, el jugador oriundo de Santiago Lawn Tennis, club del que también surgieron otros grandes terceras líneas del seleccionado como Tomás Lezana y Facundo Isa, dijo que ante Estados Unidos “va a ser mi último partido en Los Pumas. Lo definí con mis compañeros y mi familia”. afirmó sin mayores rasgos de sentimientos.

“Hice las cosas con pasión”

El tercera línea, que hoy llegó a los 15 partidos por copas del mundo desde 2007 hasta 2019, reconoció sobre su decisión que “es difícil porque por suerte fueron muchos años y es complicado resumir en un par de cosas. Estos últimos días han sido duros, con demasiadas cosas en la cabeza, demasiadas sensaciones. De todas formas traté de enfocarme en el partido contra Estados Unidos y que nosotros como equipo podamos salir de esa cancha, riéndonos, abrazándonos y un poquito más contentos. Ese es el objetivo”.

Acerca del balance de su paso por la selección nacional, apuntó que “es un verdadero placer debutar en un Mundial, es muy importante para mí, por las relaciones humanas que se han generado. Se termina un ciclo extremadamente exitoso para mi vida, más allá de los resultados. Cumplí un sueño que se termina, solo soy un agradecido de la vida y es un placer haber tenido esta posibilidad. Soy un afortunado de las cosas que me tocó vivir en estos 15 años al servicio de Los Pumas”.

Legui jugó indistintamente de ala u octavo, con la misma fiereza y determinación, pero reveló que “secretos no hay ninguno. Yo hice las cosas con pasión, con amor y un poquito de locura. Jugar con la camiseta de Los Pumas es toda la motivación que hace falta. Siempre, toda mi vida soñé con vivir momentos como me tocaron, el himno o los partidos, a mí se me dio desde Santiago del Estero recibir este llamado a ser puma”.

Los Pumas, a la madrugada

Los Pumas jugaban en la madrugada de hoy (1.45) ante Estados Unidos el último partido en el Mundial con el deseo y la obligación de conseguir un triunfo para afirmarse en el tercer puesto de la tabla del grupo C. También hoy jugaban Escocia v. Rusia (a las 4.15) y Gales v. Fiji (6.45). Mañana no habrá actividad y el viernes jugarán Australia v. Georgia (7.15)

Golearon los boks

En una lluvia de tries (10), Sudáfrica demostró todo su potencial, borró a Canadá de la cancha con un contundente 66-7 y se clasificó a los cuartos de final del Mundial de Japón.

De principio a fin, la sensación fue de que dentro del campo de juego hubo un solo equipo. Fue un monólogo absoluto. Apenas comenzó el partido, el seleccionado sudafricano iba a imponer condiciones bien a su estilo: fuerte en el contacto y dinámico en ataque. De esta forma, gracias al try del centro Damian de Allende, al del wing S'busiso Nkosi y a los dos del medio scrum Cobus Reinach, en 18 minutos de juego, los dirigidos por Rassie Erasmus ya habían conseguido el punto bonus ofensivo.

Los boks jugarán cuartos de final y sólo resta saber ante quien se medirán: Irlanda, Escocia o Japón.