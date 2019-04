"Voy partido a partido. Hoy la prioridad es ganarle a Gimnasia. Tengo la cabeza puesta en eso porque sé que hice las cosas bien. Sólo pienso en eso. Los resultados no son malos. No voy a decir que son del todo buenos. Lo que sucede es que en Newell's hay que sacar resultados para terminar clasificando a la Libertadores. A nosotros nos condena el pasado. Al margen de todo eso sostengo que hicimos muchas cosas, se limpió el plantel, abaratamos la nómina, le dimos continuidad a juveniles como Cacciabue, Nadalin, Callegari, Moreno, que pueden gustar o no, pero son de primera. Sabíamos que iba a ser un semestre austero, sin mucho dinero y que debíamos pelear". Héctor Bidoglio hizo un análisis de lo realizado en el semestre y se esperanzó en lo que viene, en lo inmediato. La Copa de la Superliga, donde estará al frente de la conducción tal como lo había adelantado Ovación. El entrenador sólo piensa en el presente y no enfoca la mirada en el más allá, en el futuro.

Bidoglio llegó al cargo desde abajo y después de que la dirigencia no encontrara un sucesor de Omar De Felippe. Y como siempre sucede fue analizado con otra mirada, algo que reconoció. "Te analizan. Es normal. Estás empezando y te dan la chance porque estás haciendo bien las cosas. Empezamos bien y después caímos un poco", sostuvo.

En el medio de toda la locura y todo lo que pasó en las últimas semanas, Bidoglio pasó a arrancar como interino, a ser el DT principal y —para algunos— nuevamente el interino de sí mismo. Algo que no es real porque después de que su equipo quedara eliminado de la Copa Argentina puso la renuncia a su disposición, pero no fue aceptada. "Para el común de la gente soy interino. Yo quedé como DT, no como interino. Cuando dije que iba a dar un paso al costado me dijeron que no. Soy el técnico de Ñuls, no el interino. Sé que en las redes y demás se dice eso, pero la realidad es diferente", aclaró en diálogo con este diario.

¿Te arrepentís de algo? "No, de nada. Sabía que iba a ser complicado, sabía el plantel que había y estoy conforme con los jugadores. Estoy muy bien. Obvio que aprendí muchas cosas, hay otras que no las haría y que quedan para mí. Me sirvió mucho y no me arrepiento de nada", dijo.

Bidoglio ya dio el paso en primera como entrenador y lo hizo en Newell's, donde el banco es demasiado pesado para cualquiera. Y por eso sostuvo que "es difícil. Venía con cierta ventaja porque conozco a los jugadores. Para empezar siempre es complicado, me hubiese gustado hacer las cosas mejor, aunque me parece que no se hicieron tan mal". De todas formas, en la carrera que inició como conductor en la máxima categoría lo más fuerte lo está afrontando. Y debido a esto reconoció: "La presión que se vive es fuerte, más porque uno es de acá y es hincha. Son cosas que en otro lado no las vas a sentir. De todas formas, en otro lugar también vas a tener que ganar, porque siempre es así e importa el resultado. Es imposible ir a un club y no sentirla. Que el equipo juegue bien y obtener buenos resultados es lo que siempre se exige".