Se presentó el Coronación

Afuera del autódromo había varios motorhome y autos acampando. Dentro del trazado un sinfín de obreros, maquinarias y camiones ultimaban detalles para dejar todo listo para el Gran Premio Coronación. En San Nicolás ya se respira Turismo Carretera. La última cita del año comenzará a vivirse en carne propia desde pasado mañana cuando comience la acción en pista. Mientras tanto, ayer se presentó formalmente la carrera final. La misma que el domingo definirá quién se quedará con la Copa de Oro como primera medida y la de Plata.

El parejense Facundo Ardusso, Jonatan Castellano y Nicolás Trosset dieron el presente en la nicoleña ciudad en representación de la categoría reina. Los tres pugnan por la corona y el fin de semana buscarán la máxima consagración. También lo hizo el joven Juan Cruz Benvenuti, quien es el líder de la Copa de Plata. De la conferencia de prensa además participaron Fernando Mori y Roberto Argento, responsable de los circuitos, por parte de la ACTC. Mientras que del plano local lo hicieron el intendente Manuel Passaglia y Antonio Negro, quien es el máximo responsable máximo del área comercial.

"Llegamos bien. Afrontaré esta carrera con la máxima responsabilidad. Sé que esta vez no parto como favorito como el año pasado, porque Matías (Rossi) es el puntero. Pero a la vez sé que para ser campeón dependo de mí mismo. No será sencillo pero me tengo mucha confianza", le confió Ardusso a Ovación.

Mientras que el intendente nicoleño Manuel Passaglia afirmó: "El domingo va a ser un día histórico. Que vuelva el TC a San Nicolás luego de muchos años es un gran orgullo para nosotros. Tenemos muchas expectativas y estamos trabajando para brindar lo mejor a equipos, pilotos y público en general. Se hicieron varias mejoras, así que esperamos a todos desde el jueves".

Una vez que quedó lanzada formalmente la competencia, Jonatan Castellano aprovechó su auto particular para dar una vueltas sobre el impecable trazado y familiarizarse, ya que no corrió cuando se estrenó la pista con el paso del Súper TC 2000. Luego fue Ardusso quien agarró su Fluence blanco para "ver cómo está todo y tener una nueva referencia, pese a que ya corrí acá hace poquito". No hay dudas, San Nicolás ya respira TC.