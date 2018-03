"Llevando estadísticas, no perdimos dos partidos consecutivos nunca. Rápidamente salimos de las derrotas. Nos repusimos rápido en el siguiente partido y eso habla a las claras del temple y el temperamento que tiene este plantel". La sentencia de Leonardo Fernández, minutos después de la victoria frente a Chacarita el pasado viernes en el Gigante, encastra en lo que pueden tomarse como algunas de las explicaciones del buen presente del equipo después de lo que fue el cambio de entrenador. Es que si hay algo que demostró el canalla en este nuevo proceso es una cierta regularidad y, sobre todo, empatía con los buenos resultados. De los 12 partidos disputados en este ciclo, siete fueron victorias.

El tema en cuestión es enmarcar esas declaraciones del técnico canalla. Esas dos caídas que sufrió el equipo fueron rápidamente subsanadas, aunque con diferentes matices entre uno y otro.

El primero de ellos llegó recién en el segundo partido de este año, frente a Gimnasia. Y tan rápida fue la recuperación que después de eso hubo una racha pum para arriba, comparable con aquellos tres partidos con victorias (Talleres, Boca y Newell's) en el inicio del proceso. Así pasó Unión, después Huracán y más tarde Olimpo.

Mucho más austera fue la forma en la que pudo salir del tropiezo que tuvo frente a Godoy Cruz. Porque no pudo frente a Vélez, pero sí lo logró inmediatamente después, en el choque contra Chacarita, que fue cuando el entrenador se ufanó de lo que considera una de las grandes virtudes del equipo.

Con el diario del lunes y todos los resultados puestos resulta mucho más sencillo hablar de las bondades del equipo y de las facilidades que encontró en la inmediatez para levantar. Pero en el medio aparece un abanico importante de puntos altos que sirvieron para recomponer la vertical. Porque durante todo el 2018 el canalla se fue topando con inconvenientes en el armado del equipo. Sin dudas las lesiones fueron los contratiempos más evidentes.

No obstante, en esa búsqueda de alternativas fueron apareciendo nombres que quizá no rindieron en un nivel superlativo, pero sí mostraron cierta adaptabilidad.

Incluso está el tema de la juventud que este Central viene poniendo en cancha en la mayoría de los partidos. El razonamiento más lógico y lineal corre en el sentido de que para reponerse a cada golpe no hay nada mejor que la experiencia.

Si bien fueron simples piezas en medio de la estructura, los nombres de Andrés Lioi, Maximiliano Lovera, Joaquín Pereyra y Joel López Pissano no pasaron inadvertidas. Quizá no en los partidos inmediatos a una derrota, pero en general aportaron. Sin ir más lejos, lo ocurrido el otro día frente a Chacarita fue una clara muestra. Lo inmediatamente anterior había sido un empate (con Vélez), pero la actuación de Agustín Maziero fue determinante para que el equipo se subiera nuevamente a la senda del triunfo, aunque ello no sea lo verdaderamente importante.

El Central de Paolo Montero era, por escándalo, la contracara a esta realidad, con aquellos ocho partidos por la Superliga en los que no sólo no pudo ganar, sino que en un determinado momento se dieron tres derrotas al hilo (Banfield, San Martín de San Juan y Argentinos Juniors). Sólo sirvieron como paliativo algunas victorias en el medio que aparecieron por Copa Argentina.

Sin un comportamiento de este tipo no hubiera sido posible protagonizar semejante remontada (cuando se fue Montero el canalla estaba último, con 4 puntos, junto a Arsenal y Temperley). Y lo mismo ocurrirá si las ambiciones de meterse en una copa internacional se mantienen.

Los 90 minutos contra Chacarita dejaron el triunfo y un montón de cosas en las que Leo Fernández indudablemente tendrá que trabajar. De lo que sí puede estar seguro el técnico es de que este equipo no se hace un mundo con las derrotas, ya que cada tropiezo no lo deja tirado en el piso.