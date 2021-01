Se lanzó la Squadra Canapino del TC, con gran respaldo local

"Mi viejo es como mi Gallardo, pero ahora incorporamos a Consultora Med. Sentíamos que teníamos que ser mejores con nuestra imagen y nuestros sponsors, porque lo hacíamos nosotros y no lo hacíamos completamente bien como lo puede hacer Mauro (Medina) y su grupo. Pero el equipo es ideado y hecho por mi viejo. Estamos relacionados pero son diferentes equipos", aclaró Agustín, ya que el Centro Tecnológico Canapino le da apoyo al Rus Med rosarino de Mauro Medina (donde correrá Matías Canapino, hermano del Titán, en TC Pista junto al rosarino Pedrito Boero), ahora también director comercial y de marketing de la Squadra.

La aparición de AgroSpray en el horizonte de la nueva Squadra tiene que ver también con la Consultora Med, a la que apoya desde hace más de 15 años.

"El objetivo es ser lo más efectivos posibles dentro del TC y recuperar el 1, cosa que no es fácil. Por eso no vamos a participar en otra categoría en lo inmediato", dijo Alberto Canapino, quien además aseguró que "necesariamente tenemos que estar dentro del automovilismo, no descartamos hacer otro tipo de actividades siempre con la premisa de la excelencia".

caapa.jpg La presentación de la Squadra Canapino, con la gerenta de la empresa AgroSpray.

"Es un lindo momento, es un volver a empezar lo que estamos haciendo junto a mi viejo, Mauro y los sponsors. También por eso la elección del 86, el número con el que arranqué. Es como un debut", agregó Agustín Canapino.

"Las ganas de recuperar el 1 están más que nunca, sobre todo porque ganamos con mucha contundencia la última carrera. Este nuevo proyecto me motiva más que nunca. Perdí el campeonato pero me fui con la frente en alto. El objetivo es volver a ser campeón”, resaltó el Titán.

Y Mauro Medina, que profundizó así la relación, expresó que "estoy hiperagradecido a la familia Canapino. Que una estrella como Agustín te permita desenvolverte en tu área, como lo permitió con muchas libertades para nosotros es fundamental".