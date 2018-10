Bajó del auto y el firme rasgo resumía a la perfección la sensación que lo envolvía tras arribar en el noveno puesto, en la final que ganó de punta a punta Mariano Werner (408). Facundo Ardusso tuvo que remarla un montón a la hora de la verdad. La exclusión de todos los Renault en la técnica del sábado a la tardecita, sumado al flojo andar que tuvo su máquina a la hora de correr la décima prueba oficial del calendario, terminaron atentando de lo lindo con las buenas intenciones y deseos del parejense por retener el 1 en el Súper TC 2000. No obstante, haber largado penúltimo en la grilla de 22 protagonistas y llegado en el top ten resalta el temple y la calidad del Flaco, que sigue de escolta del ahora cómodo líder Agustín Canapino (Cruze), 2º ayer.

Mariano Werner hizo rancho aparte con el 408. Se quedó con la carrera clasificatoria y ayer no largó jamás la punta. Conclusión: terminó viendo la bandera a cuadros antes que nadie. El entrerriano le dio el triunfo a Peugeot por primera vez en la temporada. Y el plus es que lo hizo bien de local, ya que los leones se preparan en esta pujante ciudad.

La lucha por completar podio fue interesante en cierto pasaje porque Girolami (408) y Canapino libraron una batalla aparte. Sin embargo, Canapa (Cruze) se comió al León en el inicio del plato fuerte y finalizó segundo. El Titán sacó así una gran ventaja en las posiciones. Es que el hecho de haber acopiado ayer 17 puntos, sumado a que Ardusso largó de cola por la exclusión sabatina de su Fluence en la técnica, hicieron un combo perfecto para el hombre del moño al cerrarse la décima cita del calendario, que tuvo a Berni Llaver (Cruze) como flamante tercero.

Más allá de todo lo que rodeó a los tres primeros de la gran final, lo saliente es que Ardusso fue 9º tras largar 22º. Pero igual se fue de este impresionante y abarrotado autódromo bastante caliente, pese a que se esforzó por disimularlo cuando charló a solas con Ovación luego de la carrera. Y no por el 9º puesto en sí.

"No me voy conforme con el rendimiento del auto en el día de hoy (ayer). Eso me condicionó. Tenemos que trabajar más de cara a lo que viene para mejorar el nivel", expresó el parejense antes de desmenuzar de manera concreta la maniobra donde su compañero Pernía lo pasó en pista de manera llamativa.

El Flaco fue contundente en la respuesta. "Considero que si no me corría me pegaba. Y de haber sucedido me hubiese perjudicado mucho. Se me tiró mal por ser compañero, pese a que él habrá considerado que hizo todo bien en ese momento", reflejó sin rodeos. Lo curioso es que no es la primera acción que relega al Flaco en un momento clave del certamen. El año pasado en Rafaela su coequiper Emiliano Spataro lo madrugó en el TC cuando lo pasó y le impidió al mejor representante zonal quedarse con la etapa regular y conseguir el triunfo obligatorio, que hasta ahí no tenía. A la larga pagó ese momento, pese a que obtuvo el subcampeonato.

Otro dato nada menor es que el parejense le sigue generando muchas satisfacciones a Renault. El año pasado logró el título para la marca francesa tras más de dos décadas sin poder obtener el 1. En la actualidad es el primer escolta del campeonato y peleará por retener la corona. Aunque mientras algunas terminales están confirmando el plantel de pilotos para el 2019, en el Rombo siguen sin llamarlo para asegurarle la butaca.

Volviendo a la gran final de ayer en estos pagos, Ardusso cerró la nota con Ovación argumentando: "Me voy con la preocupación del ritmo que tuvimos acá. Pero todavía tengo chances de lograr el campeonato y seguiré luchando para lograrlo".

En tanto, Fabián Yannantuoni salió a correr la final desde el noveno cajón. Pero el Patito terminó retrocediendo cinco casilleros y quedó 14º con el 408. Con respecto al santafesino Manuel Luque hay que destacar que sólo giró diez vueltas debido a un problema del motor del Corolla, en una jornada en la que más de 30 mil almas le pusieron pasión y color a todo el autódromo nicoleño.